Ještě k televizní debatě

Kdo jste se 26. září 2021 nedívali, tak připomínám, co bylo publikováno, že jsem se pohádal s předsedou STAN Vítem Rakušanem, ale ono to nešlo vydržet. Bylo to opravdu jen pro silné žaludky. Politická kultura zaplakala. Zájmy občanů a této země nikoho nezajímaly. Prioritou buď osobní ambice, teatrální hádky, přetvářky a hlavně lži.

Proč jsem musel reagovat na pana Rakušana, jak jsem reagoval? Pejorativních výrazů sice užívám jako šafránu, ale tentokrát toho už bylo opravdu moc. Všechny ty bláboly jsem vydržel poslouchat až neúměrně dlouho, ale inkriminované Rakušanovo tvrzení o kšeftování s vízy mě už prostě vytočilo nad míru. Musel jsem mu připomenout, že žádný velvyslanec víza neuděluje, od toho je konzulát, který je od samotného politického zastoupení státu oddělen. V Teheránu je konkrétní konzulka, která o vízech rozhoduje po komunikaci s ministerstvem zahraničí a vnitra, bez ohledu na přání pana velvyslance. A řízení proti panu velvyslanci tedy bylo jasně zinscenované, pro koho asi a z jakých důvodů?!

Pan Rakušan prokázal, že je buď hlupák, protože to neví, nebo jen slouha cizích zájmů a ptejme se kterých, když EU jadernou dohodu s Íránem nevypověděla. To udělal jen bývalý prezident Trump. Možná to byl důvod pomluvy, aby se Česká republika schopného diplomata zbavila. V každém případě se ukázalo, pro koho pan Rakušan pracuje, pro občany naší země to nebude.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM