Pořad o staré Praze a Karel Marx

Na ČT3 jsme mohli vidět další z velmi podnětných retrospektivních pokračování procházek Prahou dr. Františka Dvořáka. Oceňuji jeho znalosti. Škoda, že už šest let není mezi námi. Připomíná mně moudrý styl doyena pražských uměnovědců, kterým nás svého času po hlavním městě podobným způsobem provázel v televizi, dr. V. V. Štěcha či spolužáka dr. Jiřího Dvorského, bývalého ředitele Ústavu umění, Akademie a jeho setkávání s těmi, co jim byla Praha blízká, a ještě nedávno žijícího doc. Zdeňka Mahlera. Připomínám jeho Katedrálu.

Přiznávám, že na podobné pořady se těším. Ten Dvořákův si nenechávám ujít. Tentokrát mě však pan doktor zklamal. Vyprávěl o jedné z pražských centrálních ulic na Starém Městě. U jednoho z domů nám sdělil i jméno jejich dávného majitele. Byl jím jistý Karel Marx. To vše nevyvolávalo problémy. Jenže František Dvořák ještě dodal, že tamní majitel napáchal rozhodně méně zla než jeho jmenovec, a uvedl jako příklad Říjnovou revoluci. Bylo to pro mne šokující. Možná proto Česká televize ve své zapšklém antikomunismu tento díl vybrala.

Karel Marx a Velká říjnová socialistická revoluce! Časový rozdíl více než třicet let, tedy mezi smrtí geniálního ekonoma a revolucí, která změnila svět. Píši geniálního, nemýlím se? Genialitu, kromě mě a stoupenců jeho učení, potvrdila i anketa BBC, v níž Karel Marx byl vyzdvižen jako největší filozof 19. století. K jeho teoriím se dokonce počátkem tohoto století velmi pozitivně vyjádřilo i vatikánské Osservatore Romano – psali jsme tehdy o tom. To jen dnes, v Česku, se o jeho učení nesmí pozitivně mluvit.

Revoluce po Velké válce nevznikly proto, že Marx k nim dal podnět. Ale proto, že válečné běsnění vyvolalo odpor těch, kterých se hrůzy nejvíce dotkly. Pokud jde o Rusko, ta první tzv. demokratická, nesplnila touhy lidí, Ti, kteří válku vyvolali a vedli, dál žili v bohatství, proto přišla další revoluční etapa. Tou byla revoluce socialistická a ta teprve dokázala naplnit tehdejší tužby většiny obyvatel Ruska. Nebýt těch, kteří se báli o svou moc a majetek, nebyla by tak krvavá, ale to už nebyla ona revoluce, ale občanská válka. Stejné to bylo i s dalšími poválečnými revolucemi.

Karel Marx objevil něco, co poznamenalo vývoj světa. Pochopil zákonitosti výroby a dějin. Dokázal to na základě svého vědeckého studia. Výsledek byla kniha, která se jmenovala Kapitál a ukázala, jak kapitalisté žijí z práce druhých. Pro majitele kapitálu, fabrik a »balíku peněz« to ovšem nebyl příjemný objev. Ti, kteří na ně pracovali, tak totiž mohli pochopit, že nic nemusí být navždy dané.

Pokud jde o pana doktora Dvořáka, myslím, že mu lépe slušelo vyprávění o staré Praze. A ČT? Ta si jistě byla vědoma toho, proč takový faux pas zařadila.

Jaroslav KOJZAR