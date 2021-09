Není jiné volby

Základní elementární slušnost v našem systému neexistuje, jelikož je tak tento systém nastaven. Proto jsme se mohli nedávno po hospitalizaci prezidenta dozvědět věci, nad kterými zůstává rozum stát. O prezidentovi na svůj facebookový profil prý napsal aktivista »pražského majdanu« Tomasz Peszynski: »Zasraný fašistický hovado Miloš Zeman až chcípne, strašně se ožeru.« Další příspěvky už byly smířlivější, byť očividně nepatřily Zemanovým fanouškům. »Přeji brzké uzdravení a urychlený odchod z funkce prezidenta. Přál bych si výkonného zdravého prezidenta, který reprezentuje naši zem. Tohle je hodně smutné a těžko udržitelné,« sdělil svůj názor Moris Š., kterému se nelíbí prezidentův zdravotní stav.

Byla celá řada doslova zvrhlých komentářů. Dokonce o jeho duševním zdraví před nedávnem zahraniční výbor Senátu Parlamentu České republiky předložil návrh zbavit prezidenta funkce. Myslím, že na to mají právo jen jeho voliči a nikdo jiný. Odmítla to i samotná ústavní komise Senátu PČR, která nepodpořila návrh svých kolegů ze zahraničního výboru, že prezident Miloš Zeman není schopný vykonávat svou funkci. Je to nejen neuvěřitelná drzost a neúcta k voličům a není to neúcta jen k voličům, ale tyto politické hyeny ze Senátu zpochybňují vážnost samotné funkce prezidenta České republiky.

Rozdíl síly samotného mandátu mezi prezidentem Milošem Zemanem a mezi senátory je nesrovnatelný, ale vidíme, že za pomoci médií se útok na politicky nepohodlnou osobu velmi daří. Média, která tato neetická vyjádření naopak využívají k vytvoření negativního obrazu o prezidentu Zemanovi a k ovlivnění veřejného mínění proti němu, vůbec nenesou odpovědnost.

Zároveň tímto likvidujeme svou vlastní státní suverenitu. A o to asi těmto opozičně-neoliberálním a jejich spřízněným mediálním hyenám také jde. V našich zákonech zakotvené prvky etiky kupodivu jsou, ale vůbec se na ně nebere žádný ohled. Ta mediální neoliberální perverze bude ještě horší, na to se připravme, ať to bude Zeman či někdo jiný, když nebude vyhovovat, tak se bude útočit. Já nevím, jak to vidíte vy ostatní, ale já tento systém odsuzuji, a proto je nutno volit KSČM, jedinou antisystémovou stranu u nás, více než kdy jindy.

Roman BLAŠKO