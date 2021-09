Ilustrační FOTO - Pixabay

Vodíková »dálnice« napříč střední Evropou

Provozovatelé plynárenských soustav České republiky, Slovenska, Ukrajiny a Německa chtějí společně vybudovat vodíkový koridor z Ukrajiny napříč střední Evropou.

Myšlenka je společnou iniciativou slovenské společnosti Eustream, české společnosti Net4Gas, německé společnosti OGE a provozovatele ukrajinské plynárenské přenosové soustavy (Gas TSO of Ukraine). Společnou tiskovou zprávu firem poskytl mluvčí Net4Gas Vojtěch Meravý.

Společná iniciativa nazvaná Středoevropský vodíkový koridor se zaměřuje na rozvoj vodíkové »dálnice« ve střední Evropě. Měla by sloužit pro přepravu vodíku z budoucích hlavních oblastí produkce na Ukrajině, která podle firem nabízí vynikající podmínky pro jeho masivní ekologickou produkci. Koridor má směřovat přes Slovensko a ČR do oblastí očekávané silné poptávky v Německu a Evropské unii. Podle společností rovněž umožní přepravu vodíku mezi zařízeními na výrobu vodíku a jeho spotřebiteli u nás a na Slovensku.

Iniciátoři projektu se domnívají, že Středoevropský vodíkový koridor lze vytvořit částečným opětovným využitím stávající plynárenské infrastruktury v kombinaci s cílenými investicemi do nových specializovaných vodíkových potrubí a kompresorových stanic. To podle nich umožní přepravu vodíku na dlouhé vzdálenosti za přijatelnou cenu. Zmíněné firmy už začaly zkoumat technickou proveditelnost vytvoření koridoru.

»I když jsou tyto technické studie velmi složité, jsme přesvědčeni, že díky silnému mezinárodnímu partnerství budeme mít první výsledky o proveditelnosti, kapacitě a nákladech na takovou přepravu vodíku již v příštím roce,« řekl výkonný ředitel Net4Gas Andreas Rau.

Oborový web oEnergetice.cz na konci srpna uvedl, že v poslední době je Ukrajina s budoucí výrobou vodíku velice často spojována. »S tamním provozovatelem přepravní soustavy podepsala memorandum o spolupráci i Evropská banka pro obnovu a rozvoj s cílem podpořit rozvoj vodíkového hospodářství v zemi. Pro Ukrajinu se zároveň může jednat o příležitost, jak nahradit výpadek příjmů z přepravních poplatků, který bude zřejmě i nadále klesat,« napsal server.

Výroba i na Slovensku

Společnosti EP Infrastructure (EPIF), Eustream, Nafta a RWE Supply & Trading oznámily, že chtějí společně prozkoumat možnosti rozvoje zařízení na výrobu takzvaného modrého vodíku na východě Slovenska. Firmy podepsaly společné memorandum, oznámil Daniel Častvaj, mluvčí Energetického a průmyslového holdingu, jehož je EPIF jednou z hlavních částí. RWE Supply & Trading, která je obchodní odnoží německé energetické společnosti RWE, by podle firem mohla odebírat a dovážet vyrobený vodík do Německa a na další klíčové trhy RWE v západní Evropě.

Do skupiny EPIF patří mimo jiné podíly ve slovenském přepravci plynu Eustream a ve společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu. Podle signatářů memoranda by vodík mohl být přepravován do Německa prostřednictvím upraveného plynovodu Eustream, oxid uhličitý zachycený při jeho výrobě by pak mohl být uložen ve vyčerpaných ložiscích zemního plynu na Slovensku nebo v sousedních zemích středovýchodní Evropy včetně Ukrajiny.

Takzvaný modrý vodík se podobně jako tradiční šedý vodík vyrábí ze zemního plynu, proces štěpení je ale doplněn ještě o technologii zachytávání a ukládání oxidu uhličitého.

Zelený vodík nevzniká štěpením paliva, ale elektrolýzou vody. K jejímu rozkladu na vodík a kyslík se používá elektřina vyrobená obnovitelnou technologií - typicky přebytky výroby ve větrných a solárních elektrárnách.

(ici)