Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

K Bečvě a zmrazení platů v úterý

K závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě se poslanci sejdou v úterý dopoledne a k vládnímu návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let odpoledne. Uvádí to oznámení o svolání mimořádných schůzi. Poslanci se k oběma tématům sejdou jen několik dnů před sněmovními volbami.

Mimořádnou schůzi k Bečvě vyvolali poslanci opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL,TOP 09) a Pirátů se STAN. Sněmovna se ke zprávě sejde v 10 hodin. Původně se očekávalo, že k závěrům komise se poslanci sejdou do konce září. Konkrétně se mluvilo o tomto čtvrtku.

Vyšetřovací komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP, reagoval ministr.

Žádost o svolání schůze ke zmrazení platů ústavních činitelů podepsali poslanci vládního hnutí ANO a opozičního hnutí SPD. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila platovou novelu zrychleně už v prvním čtení. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent. Například plat řadového poslance a senátora by se podle předběžných údajů zvýšil o 5500 korun na 96 300 korun měsíčně.

(zmk)