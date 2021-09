Armin Laschet. FOTO - Wikimedia commons

Důrazný vzkaz Němců: Nechceme Lascheta!

Na 68 % Němců požaduje, aby neoblomný kontroverzní kancléřský kandidát konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet rezignoval na všechny funkce. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který zveřejnil institut YouGov.

Pravicová unie dosluhující kancléřky Angely Merkelové, která sama již nekandidovala, protože odchází z politiky, získala pod Laschetovým vedením v nedělních volbách jen 24,1 % hlasů (a 196 mandátů, což je pokles o 50 oproti dosavadnímu stavu), tedy nejhorší výsledek v poválečných dějinách Německa. Laschet přesto od začátku zveřejnění volebních výsledků opakoval, že se šance na převzetí moci nevzdává…

YouGov v rychlé sondáži zjistil, že 51 % respondentů požaduje bezpodmínečný Laschetův odchod a že dalších 17 procent by rezignaci tohoto kancléřského kandidáta spíše uvítalo. Pouhá čtyři procenta dotazovaných chtějí, aby ve funkcích rozhodně zůstal, devět procent uvedlo, že by spíše měl zůstat. Zbývající respondenti neměli jasný názor.

Další Laschetův osud je nyní nejistý. Německá média s odvoláním na své zdroje informují, že v unii čelí značné opozici a že nejsou ojedinělé hlasy, aby ho v možných koaličních jednáních vystřídal bavorský premiér a šéf bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder.

Laschet je také ještě premiérem, a to západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Tím může být ale nejdéle do 26. října, kdy je ustavující zasedání Spolkového sněmu, ve kterém usedne jako poslanec. Souběh těchto funkcí zemská ústava Severního Porýní-Vestfálska neumožňuje. Deník Handelsblatt v úterý napsal, že o Laschetově nástupci v premiérském křesle je již rozhodnuto a že výměna by mohla začít již tento víkend, tedy výrazně dříve oproti očekáváním. Zemské vedení CDU tuto informaci ale popřelo s tím, že o personální otázce ještě jasno není.

O nejisté Laschetově pozici svědčí i to, že nedokázal prosadit zvolení šéfa poslanecké frakce CDU/CSU jen na období koaličních rozhovorů. Proti takovému řešení se ostře postavila CSU a také část CDU, proto poslanci v úterý opětovně zvolili šéfem frakce Ralpha Brinkhause z CDU. Jeho funkční období však není standardně roční, ale po vnitrounijním jednání bylo kompromisně omezeno na sedm měsíců. Spekulovalo se, že Laschet chtěl tuto funkci v případě odchodu do opozice pro sebe, to ale straníci popřeli.

Začala jednání Zelených s FDP

Zelení a svobodní demokraté (FDP) mezitím dle předběžného slibu již zahájili předběžná jednání o budoucí německé vládní koalici. Šéf liberální FDP Christian Lindner na Instagramu zveřejnil společnou fotku s oběma spolupředsedy Zelených Annalenou Baerbockovou a Robertem Habeckem z úterní schůzky, ke které v popisce napsal, že hledají společné postoje. Tato dvojice stran zastává klíčovou roli, protože vítězní sociální demokraté Olafa Scholze se bez nich v cestě do kancléřství neobejde, leda by oživila současnou velkou koalici s CDU/CSU, což je krajně nepravděpodobné.

»Při hledání nové vlády zkoumáme společné postoje a mosty přes to, co nás rozděluje. A nějaké dokonce nacházíme. Napínavá doba,« napsal Lindner. FDP a Zelení jednají o společných prioritách právě na návrh Lindnera. Ten řekl. že obě strany mají výrazně odlišné programy, proto by se před rozhovory s SPD a křesťanskou unií měly nejprve shodnout mezi sebou. Mezi největší odlišnosti patří postoj k ochraně klimatu, který je pro Zelené ústředním bodem, a také otázka daní, které liberálové odmítají navyšovat. Liberálové rovněž chtějí rázně zastavit další zadlužování, které je následkem štědrých podpůrných programů během pandemie nemoci COVID-19.

SPD již Zeleným a liberálům nabídla koaliční jednání a Scholz podle deníku Bild vyzval představitele sociální demokracie, aby se o možných vládních partnerech nevyjadřovali negativně a aby o politických hranicích SPD nehovořili s médii, neboť koaliční rozhovory budou neveřejné. Kdy sociální demokraté začnou se sondovacími rozhovory, zatím podle ČTK strana neoznámila. Podle tajemníka ministerstva financí a blízkého Scholzova spolupracovníka Wolfganga Schmidta to tento týden rozhodně nebude.

(rj)