Ilustrační FOTO - Pixabay

Láva z La Palmy dotekla do moře

Proud lávy ze sopky, která na španělském ostrově La Palma vybuchla před více než týdnem, krátce před úterní půlnocí místního času přitekl do vod Atlantského oceánu. Po střetu žhavé lávy s mořskou vodou se do vzduchu stále vznáší oblaka páry s toxickými plyny, místní úřady proto doporučily nepřibližovat se k místu nejméně na 3,5 kilometru.

Podle vulkanologa, jehož citovala agentura EFE, je nicméně ohrožení škodlivými plyny jen lokální. Kvalita ovzduší na ostrově je dobrá, místní úřady ji monitorují.

Láva, jejíž teplotu odhadují experti asi na 1000 stupňů Celsia, se teď valí do moře v lávové deltě, kterou si vytvořila. »Očekáváme, že šíře jejího toku už se nebude zvětšovat, a že by tak neměla ohrozit více domů,« řekl ráno španělskému rozhlasu premiér Kanárských ostrovů Ángel Víctor Torres. Voda v moři přitom nemá více než 20 stupňů. Tok lávy cestou ze sopky je v místech až 600 či 800 metrů široký.

»Nevíme, kolik bylo zničeno domů, hovoří se o šesti stovkách,« dodal Torres. Podle posledních informací programu Copernicus, který vychází ze satelitních snímků, bylo zničeno téměř 700 domů. Zalito lávou bylo na ostrově na 270 hektarů půdy, zničeno bylo asi 23 kilometrů silnic. Torres také uvedl, že erupce sopky se na Kanárských ostrovech výrazně odrazí na letošní sklizni banánů, třetina produkce totiž pochází z ostrova La Palma, kde láva zničila část plantáží nebo zavlažovací potrubí pro ně.

Španělská vláda v úterý vyhlásila na ostrově La Palma stav katastrofy, což umožní vyčlenit peníze z rozpočtu pro tuto oblast. Vláda oznámila, že ostrovu poskytne okamžitou pomoc 10,5 milionu eur (asi 268 milionů Kč). Zhruba polovina má jít na nákup bytů pro místní, kteří přišli o střechu nad hlavou.

Na ostrov by měl podle oznámení opět přijet španělský socialistický premiér Pedro Sánchez, který tam několik dní strávil jednáním s místními už minulý týden. Solidaritu místním obyvatelům přijel minulý týden na La Palmu osobně vyjádřit i španělský král Felipe VI. s manželkou.

Příznivé pro ekosystém

Díky včasné evakuaci se přírodní katastrofa obešla bez obětí či vážných zranění. Nepočítáme-li mnoho ryb a dalších živých organismů po nastalém doputování lávy do moře. Z dlouhodobého hlediska ale bude tento jev zřejmě příznivý pro ekosystém, řekl serveru eldiario.es oceánograf Eugenio Fraile. »V prvních chvílích láva, stejně jako při postupu ostrovem, zničí všechno. Mnoho ryb uhyne, stejně jako všechno živé na dně, co nemůže uniknout,« vysvětlil Fraile ze španělského institutu pro výzkum oceánů. Připomněl výbuch podmořské sopky z října 2012 u pobřeží ostrova El Hierro, který je jako La Palma rovněž součástí Kanárských ostrovů. I tam sopka zničila vše živé v moři, ale už za dva roky vědci v místě podle Fraileho pozorovali »působivé obnovení a obohacení mořského života«.

Vědecké studie, včetně těch od expertů z havajské univerzity, podle španělského oceánografa potvrzují, že láva po vstupu do moře může vyvolat tzv. upwelling, který vyústí v obohacení mořského ekosystému. Láva vstupem do moře zdvihne masu na živiny bohaté vody z hlubokého dna směrem k povrchu moře. Láva také do moře přinese například sloučeniny železa, vápníku či hořčíku.

Sopky jsou život

»V tomto smyslu to nebude ekologická katastrofa, nýbrž naopak. Sopky jsou život. Zdůrazňuji ale, že hovořím z pohledu vědce,« uzavřel opatrně Fraile.

(čtk)