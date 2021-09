Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA poslaly civilistům do Nigérie smrt

Nigerijské letectvo zabilo ve vesnici na severovýchodě Nigérie desítky civilistů. S odkazem na místní obyvatele o tom informuje agentura Reuters. Letectvo to pochopitelně nekomentovalo.

Krvavý incident přichází dva měsíce poté, co Spojené státy do Nigérie poslaly šest bojových letounů A-29 Super Tucano, které mají pomoci nigerijské armádě v boji proti teroristům. Prodej letounů se nicméně podle ČTK setkal s kritikou těch, kteří upozorňovali na případy, kdy nigerijská armáda už dříve nejednou zabíjela civilisty… Jenže byznys je byznys. Pro USA vždy v první řadě!

Dva letouny tak v neděli bombardovaly rybí trh ve vesnici Daban Masara, řekl Husaini, který s agenturou Reuters hovořil po telefonu a zveřejnění své výpovědi podmínil tím, že bude uvedeno pouze jeho křestní jméno. Poznamenal, že při útoku utrpěl úraz nohy. »Nejméně 50 lidí byl zabito okamžitě… včetně mého kamaráda, který se před třemi týdny oženil,« doplnil odvážný Husaini. Jiný vesničan doplnil, že po náletech letectva spatřil nejméně 60 lidských těl. »Jsou to nevinní lidé, jako my, a jsou závislí na rybolovu. Jejich chybou bylo, že rybařili v oblasti, kde to bezpečnostní složky omezily,« dodal.

Nálet potvrdila bezpečnostní zpráva OSN. Dalších 60 lidí zabily mezi nedělí a pondělkem v severní Nigérii ozbrojené gangy…

(rom)