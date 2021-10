Soběstačnost?!

Připravte se na zdražování či nedostupné zboží. Nejsou čipy do aut, přichází energetická krize, protože některé země nemají dostatek plynu, není dost elektráren na stále vyšší odběry elektřiny.

Stačí zajít do jakéhokoli obchodu a zjistíte, že ceny rostou přímo raketově. Od jídla, přes drobné zboží až po stavební materiál. Stále jen zdražování. Proč? Protože globalizace.

O to úsměvněji potom zní slova z úst moderních ekonomů a čím dál častěji i z úst pravice, když říkají, že je potřeba začít pracovat na národní soběstačnosti alespoň v základních věcech.

Ano, být závislý na dodávkách čehokoli znamená nemít nikdy jistotu, zda to bude, či nebude. Závisí to na mnoha faktorech, od zdrojů, způsobu získávání, pracovní síly při zpracování, dopravy či dodání po konečné převzetí. A je jedno, zda hlavním odběratelem je stát, nebo jedinec. Princip je stejný. A hlavně – musíte to všechno zaplatit s tím, že každý krok může zkrachovat, každý cenu zvyšuje.

Čekají nás menší problémy, jako jsou třeba nyní v Anglii, kdy nejsou dodavatelé – řidiči kamionů rozvážející benzin po zemi. To se dá vyřešit zaškolením nových vlastních lidí. Pokud by bylo potřeba, myslím, že u nás máme schopných lidí dost. Však jich pracuje spousta, jenže pro cizí kapitál.

Další problém mohou být továrny a stroje. Není to tak moc dávno, co jsme měli spousty továren a v nich stroje. Možná některé nebyly nejmodernější, ale český člověk si vždy uměl pomoci, a když nějaký stroj neměl, tak ho prostě vyrobil. Vždyť z naší kotliny vzešla spousta originálních nápadů. I když to něco stojí, časem se to zaplatí.

A poslední problém jsou zdroje. Možná nemáme dost ropy, ale máme zase jiné věci – stále ještě bohatá ložiska nerostů, lesy, úrodnou půdu…

Historie ukázala, že v mnoha věcech soběstační být umíme. Ba co víc, umíme být světoví, a s originálními kousky, know-how a nadvýrobou obchodovat. Jenže jsme to zapomněli. Továrny jsme zavřeli a rozprodali, stroje rozmontovali, těžbu mnohde ukončili, pole zastavěli a lesy prodali. Ve jménu tržní ekonomiky. Očividně to ale dlouhodobě nefunguje. A tak i ti, kteří se tváří jako nejmoudřejší a jediní správní, začínají volat po tom, na co ještě nedávno plivali.

Jak z toho ven? Vrátit se zpět. A oni to vědí. A protože se bojí, že by pak přišli o své dohodnuté kšeftíky, dští na komunisty špínu, budují obraz zla, neustále zobrazují dobu minulou jako naprosté zoufalství. Jenže lidé nejsou hloupí a pamatují si. A vědí, že spravedlivý socialismus je cestou. Ukázaly to volby u našich sousedů. A můžeme to ukázat i u nás.

Helena KOČOVÁ