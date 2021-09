Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozpočet projedná až příští Sněmovna

Čtvrtek byl poslední den, dokdy musela vláda ze zákona předložit do Poslanecké sněmovny návrh zákona o státním rozpočtu pro rok 2022. Návrh počítá se schodkem 376,6 miliardy korun. Sněmovna v současném složení ho ale už zcela jistě neschválí. Vláda tak bude muset po volbách rozpočet opět projednat a předložit nové Sněmovně.

Příjmy státního rozpočtu příští rok by měly být 1551,1 miliardy korun a výdaje 1927,7 miliardy korun. Prioritami rozpočtu jsou kromě úspor na provozu státu podle ministerstva financí investice za 218 miliard, růst důchodů o 805 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, opětovné zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč nebo podpora vědy a výzkumu.

Opozice rozpočet kvůli navrženému schodku kritizuje. Pro KSČM je návrh k diskusi. Haló novinám to řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). »Z našeho pohledu je návrh určitě k diskusi, přestože ten schodek je opravdu vysoký. Musíme si ale uvědomit, že tam ještě dobíhají věci, které souvisí s pandemií, a také jsme názoru, že zaškrtit vládní výdaje, zaškrtit ekonomiku není tou správnou cestou,« řekla Vostrá. Navíc, jak dodala, jsou v návrhu už nyní zapracované některé programové priority KSČM, ať už jde o sociální či zdravotní oblast nebo školství. Konkrétně poukázala na navýšení platby za státní pojištěnce o 200 Kč na 1967 Kč měsíčně. »To my samozřejmě prosazujeme, chceme, aby nemuseli pacienti doplácet na lékařskou péči,« uvedla Vostrá. Rozpočet také podle ní počítá s navýšením prostředků na sociální služby či s navýšením důchodů, a to nejen o valorizační částku. Komunisté podle Vostré podporují také zakomponované navyšování platů učitelů a navýšení peněz také na provozní náklady, které školství potřebuje. »Opravdu jsou tam věci, které jsou i naší prioritou, z tohoto pohledu to pro nás k jednání určitě je,« zdůraznila Vostrá.

Je o čem jednat

Neznamená to ale, že k návrhu nemají komunisti žádné připomínky. Konkrétnější však budou až poté, co si podrobně proberou jednotlivé kapitoly, především strukturu výdajů. Zajímat je bude mj. rozpočet ministerstva obrany. »Navyšování prostředků v resortu obrany se nám stále nelíbí, víme, že ty zakázky nejsou realizovány a u některých už je signalizováno, že budou realizovány až po volbách, určitě to pro nás bude jeden z bodů, který úplně nekvitujeme,« uvedla poslankyně. Bavit se chtějí také o rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj, kde je bude zajímat především výše finančních prostředků určených na podporu bydlení. Diskutovat ale chtějí i o ceně energií. »Už jsme zaznamenali nějaké snahy o kompenzaci cen energie a je otázka, zda jsou tyto kompenzace už v rozpočtu započítané, a pokud nejsou, jak si to představují,« vysvětlila Vostrá. Připomněla také, že premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že bude požadovat zastropování cen energií v rámci EU, komunisté se tak budou ptát, kdy to bude a kdy se to projeví. »Rádi bychom probrali jednak možnosti regulace ceny energií a také, když už teď ministr Havlíček signalizuje podporu nízkopříjmovým obyvatelům, ale i podnikatelskému sektoru, tak by nás zajímalo, zda je to v rozpočtu zapracováno, popřípadě v jaké položce. To jsou věci, které určitě budeme chtít vědět v rámci projednávání státního rozpočtu,« dodala Vostrá.

Otázkou ale podle ní je, jaký rozpočet bude ve finále předložen Poslanecké sněmovně a s jakým schodkem. »Tato Sněmovna ho už schvalovat nebude, vláda bude muset po volbách návrh znovu projednat a dát ho opět do Sněmovny, takže uvidíme,« dodala Vostrá.

Předvolební krok ČSSD

Vláda schválila návrh státního rozpočtu i přes nesouhlas koaliční ČSSD. Důvodem je růst platů státních zaměstnanců. Růst o 1400 korun, s kterým rozpočet počítá, nepokryje podle ČSSD ani inflaci. ČSSD tak chce podle svého předsedy Jana Hamáčka dál jednat o navýšení platů hasičů, policistů, vojáků, učitelů i pracovníků v sociálních službách o 3000 korun.

Postoj sociálních demokratů Vostrá vnímá jako předvolební krok. »Kdyby ministři ČSSD přistoupili k vyjednávání tak, že chtějí navýšit státním zaměstnancům o tři tisíce a uvedou, kde se potřebných 20 miliard ušetří, tak si myslím, že by to byla trošku jiná vyjednávací pozice pro celou vládu, ale mám vážné obavy, že takto sociální demokracie nepostupovala, a to, že její ministři nepodpořili návrh státního rozpočtu spíš beru jako předvolební krok,« uvedla.

Daňové příjmy rozpočtu by měly být příští rok 701,1 miliardy korun. V červnovém materiálu ministerstvo financí počítalo s 679,6 miliardy korun. Letošní rozpočet počítá s daňovými příjmy 635,9 miliardy korun. Například z DPH by měl získat 307,9 miliardy korun.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun, ministerstvo financí jej ale očekává kolem 400 miliard korun. Loni skončil rozpočet se schodkem 367,4 miliardy korun.

Původní červnový návrh rozpočtu počítal se schodkem 390 miliard korun.

