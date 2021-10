Ilustrační FOTO - Pixabay

Další země zčervenaly

Od pondělí bude složitější návrat ze Slovenska a Lucemburska do Česka. Obě země se na tzv. mapě cestovatele přesunou z oranžové kategorie se středním rizikem nákazy covidem-19 do červené, kde je riziko nákazy vysoké.

Do oranžové kategorie se přesouvají Maďarsko a Lichtenštejnsko, do zelené s nízkým rizikem nákazy se pak posunou Malta a Azorské ostrovy, uvedlo ministerstvo zdravotnictví. U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test. Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.

Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy každý týden aktualizuje na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Do červené kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy budou od pondělí patřit Bulharsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Norsko, Lotyšsko, Lucembursko, Slovensko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Švýcarsko.

Do tmavě červené kategorie s velmi vysokým rizikem nákazy, kde jsou pravidla pro návrat stejná jako v červené, se nově přesune Estonsko. Spadají tam také Litva, Slovinsko a třetí země mimo Evropskou unii, které nejsou v některé z ostatních kategorií.

Mezi zelené země s nízkým rizikem nákazy patří Malta, Polsko, Vatikán a Azorské ostrovy. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Rwanda, Uruguay nebo Tchaj-wan. Střední riziko nákazy s oranžovým označením je podle ministerstva v Andoře, Dánsku, San Marinu, Švédsku, Španělsku, Itálii, Lichtenštejnsku, na Islandu, ve Finsku, Francii, Maďarsku, Monaku a Nizozemsku.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

(ng)