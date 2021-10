Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelená dohoda povede k poklesu produkce a zdražení potravin

V současné době se v celé Evropě velmi intenzivně hovoří o tom, jaký dopad na další ekonomický a společenský vývoj Evropské unie bude mít Evropská zelená dohoda (EZD neboli European Green Deal), což je program EU, který má za cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Je logické, že tato nová koncepce dalšího vývoje v Evropské unii, se rovněž dotkne evropského, a potažmo i českého zemědělství a potravinářství. Protože Agrární komora ČR (AK ČR), která hájí zájmy českých zemědělců a potravinářů, je mimo jiné členem organizace COPA/COGECA, která sdružuje nevládní agrární organizace v rámci EU, je přirozené, že jsem o informace o možném dalším vývoji v zemědělství a potravinářství požádal jejího prezidenta Jana Doležala. Mimochodem, musím zde dodat, že členové AK ČR vyprodukují ročně zhruba 80 procent zemědělských výrobků, které dodávají na náš i na zahraniční trh.

Ve svých odpovědích Doležal uvedl, že tzv. trialog, tj. hledání společných stanovisek mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropskou radou, se shodl na plném propojení agrární politiky Evropské unie s Evropskou zelenou dohodou. Načež dodal, že v této chvíli si ještě mnozí lidé u nás plně neuvědomují, jak hodně může EZD změnit evropské zemědělství a potravinářství, což se netýká jen zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů potravin, ale především běžných spotřebitelů.

Rozpory mezi deklarovanými cíli a skutečností

Doležal dále uvedl, že v rámci této politiky EU, to je úzkého propojení Evropské zelené dohody a Společné zemědělské politiky (SZP) dochází k rozporům mezi deklarovanými cíli a skutečností. Příkladem je zde zákaz používání přípravků na ochranu rostlin v rámci tzv. ploch v ekologickém zájmu. Načež konstatoval, že kdo by chtěl pěstovat například hrách, čočku, jetel a další obdobné plodiny, nesmí při jejich ošetřování používat přípravky na ochranu rostlin. Přitom s nulovým ošetřením nicméně v mnoha případech není pěstování rentabilní a v mnoha případech téměř nemožné. Takže, je to jeden z příkladů toho, že Evropská unie sice mluví o bohatších osevních postupech a snížení závislosti Evropy na dovozu sóji z jižní a severní Ameriky, ale zároveň se někdy ve jménu ochrany přírody vytvářejí kontraproduktivní nařízení. Dále upozornil, že obdobným efektům může dojít i v návaznosti na propojení Společné zemědělské politiky a Evropské zelené dohody. Podle něho budou na stole pravidla, která hovoří o zkracování potravinových řetězců, tedy z farmy na vidličku, bohatších osevních postupech, tedy větší biodiverzitě, nicméně legislativní akty, které budou vyplývat ze souvisejících a navazujících strategií Evropské zelené dohody, mohou výrazně změnit pravidla hry.

Dojde ke snížení zemědělské produkce

Podle Doležala dvě základní strategie EZD, tj. Farm to Fork (Od zemědělce ke spotřebiteli) a Strategie pro biologickou rozmanitost, obsahují cíle, které zemědělci musejí splnit již do roku 2030. Patří sem například omezení přípravků na ochranu rostlin o 50 procent, minerálních hnojiv o 20 procent, navýšení ploch ekologického zemědělství na 25 procent a vyčlenění až 10 procent zemědělské půdy mimo produkci.

Přitom dopadová studie, která by zhodnotila potenciální vliv Evropské zelené dohody jako celku, ještě není na světě. Nicméně, na stole je již určité vyhodnocení potenciálních důsledků zavedení cílů EZD. Podle údajů Společného výzkumného centra (JRC) Evropské komise tyto strategie způsobí pokles produkce v téměř všech kategoriích zemědělských komodit. Po zohlednění nových pravidel SZP se zelené cíle nejvíce dotknou chovatelů hospodářských zvířat. Přičemž až o 15 procent klesne produkce hovězího masa, prasat i drůbeže. Sníží se však také nabídka obilovin (o 13 procent), olejnin (o 12 procent) a o více než 5 procent v případě ovoce a zeleniny.

»Hlavním důvodem klesající produkce budou dva cíle strategie, tj. zvyšování výměry zemědělství v ekologickém režimu a omezování používání průmyslových hnojiv. Produkční ztráty, podle výzkumníků JRC, nahradí dovoz ze třetích zemí. S výjimkou drůbeže se zhorší čistá obchodní bilance EU u všech komodit. Ztráty by zemědělcům částečně mohlo zvýšit očekávané zvýšení cen, které v průměru, podle výzkumníků JRC, dosáhne úrovně 10 procent. Nejvyšší nárůst se předpokládá u vepřového masa, tj. o 40 procent, dále u hovězího masa (o 23 procent) a drůbeže (o 16 procent). O desetinu by ale měly stoupnout i ceny zeleniny a ovoce, a o více než pět procent také ceny olejnin a obilovin,« popsal Doležal.

Menší produkce nespasí znečišťování atmosféry

Podle Doležala je nyní na stole také Strategie Fit for 55, která má zajistit, že Evropská unie sníží do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent. Když výzkumníci JRC vzali v úvahu efekt Strategií Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu, vypočítali, že zemědělské emise v EU do roku 2030 klesnou »jen« o 28,4 procent. Snížení má vyplynout jednak z menší produkce a také z upravených zemědělských postupů nových technologií. Ovšem, jak dále dodal, studie JRC počítá s tím, že v roce 2030 budou v režimu precizního zemědělství hospodařit téměř dvě třetiny unijních zemědělců, respektive v tomto režimu bude hospodařeno na dvou třetinách zemědělské půdy. Studie zároveň potvrzuje, že tento příspěvek pro zmírňování změny klimatu, bude bez celosvětových řešení pouze velmi omezený, neboť více než polovina »ušetřených« emisí se jednoduše vytvoří ve třetích zemích.

Mimochodem, podle údajů Climate Watch z roku 2020, Evropská unie přispívá k světovým emisím skleníkových plynů jen ze 7,52 procent. Trend je v Evropské unii navíc klesající. V roce 2017 byly emise skleníkových plynů zemí EU 27 o 21,7 procent nižší než v roce 1991. Podle studie JRC z roku 2018 se navíc evropské zemědělství na emisích skleníkových plynů podílí z 8,72 procent. Načež nás čeká poměrně výrazné zdražení potravin kvůli tomu, aby bylo ušetřeno méně než 28,4 procent z 8,72 procent, tedy cca 2,47 procent unijních skleníkových plynů vyprodukovaných v zemědělství. Když se podíváme z globálního pohledu, jak Doležal dále dodal, ušetří se pak 2,47 procenta ze 7,52 procent, což je celkový příspěvek EU ke globálním emisím. Při rostoucí populaci a skutečnosti, že většinu emisí skleníkových plynů budou v budoucnu tvořit Čína a Spojené státy, je navíc více než jasné, že to, co EU ušetří, se vyprodukuje jinde. Přitom, až z 80 procent se na tom, co se týče příspěvku k celkovým emisím skleníkových plynů, podílí energetika. »Pokud chce EU řešit klima, měla by se její pozornost soustředit především na energetickou účinnost a její šetrnou a udržitelnou produkci,« konstatoval Doležal.

Raději se soustředit na ochranu přírodních zdrojů

Doležal zároveň zdůraznil, že evropské zemědělství by se mělo, místo záchrany planety, soustředit především na ochranu přírodních zdrojů, tedy vody, půdy a samozřejmě také na adaptaci na klimatickou změnu. »Mluvit o nutnosti změnit zemědělství v Evropské unii kvůli klimatu je možná pochopitelné pro neinformovanou laickou veřejnost, ale pro kohokoliv ze zemědělské praxe to prostě nedává smysl. Proto nám mantry, které hovoří o ambicióznosti, ale jsou vzdálené od reálné praxe, zní jen jako čistý populismus,« okomentoval Doležal politiku EU v rámci její ochrany ovzduší.

Současné představy v EU jsou pak podle Doležala vychýlené ve prospěch »ochrany klimatu«, zatímco o ekonomickou a sociální stránku věci se Evropská zelená dohoda příliš nezajímá. Již nyní dochází k tomu, že zemědělské podniky skupují velcí finanční hráči s cílem na zemědělské půdě »zachytávat CO 2 «. V praxi to bude znamenat, že si třeba velký energetický kolos koupí zemědělský podnik a na zemědělské půdě bude vysazovat stromy, případně bude půdu zatravňovat. Přičemž k tomu poznamenal, že nedávno narazil na zcela vážně míněnou studii, která hovořila o neblahém vlivu černé zvěře na klima, protože rozrývání lesní půdy vede k úniku CO 2.

»Evropské, a tudíž i české zemědělství, by se mělo soustředit na produkci potravin, jako tomu bylo v historii evropského zemědělství dosud. Prosazování emisně-povolenkových her, místo produkce potravin, povede nakonec k jejich zdražení. To bude platit i o dovážených potravinách, a to v případě, že pokud má být skutečně zavedeno emisní clo pro potraviny mimo Evropskou unii. Zároveň zdraží i potraviny dovážené z evropských zemích, pokud se má, a tak o tom hovoří volební programy některých stran v Německu, zavést zvláštní daň také na fosilní paliva včetně pohonných hmot,« vysvětlil Doležal.

Produkovat potraviny

Prezident AK ČR dále připomněl, že se při každé reformě Společné zemědělské politiky Evropské unie se hovoří o tom, zda je ještě posláním evropského zemědělství produkovat potraviny, či zda by se mělo více dbát na ochranu přírodních zdrojů a nově také na boj proti klimatické změně. Článek 39 Smlouvy o fungování EU, což je nejvyšší právní dokument současné sedmadvacítky, vymezuje tyto cíle SZP: Zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajištěním optimálního využití výrobních činitelů, zejména pracovní síly; zajistit odpovídající životní úroveň zemědělců; stabilizovat trhy; zajistit plynulé zásobování potravinami; zajistit spotřebitelům rozumné ceny.

»Pokud mají být potraviny cenově dostupné, pokud se podle Evropské zelené dohody máme zároveň odpovědně chovat k přírodě a krajině, a přitom všem zároveň uživit sebe, své zaměstnance a zároveň zůstat konkurenceschopní, neobejde se to bez veřejné podpory. Jednou formou veřejné podpory jsou dotační podpory, které však již dávno nejsou paušální rentou, alespoň pro zemědělce, kteří chtějí něco produkovat. Mnoho z nás proto o dotacích hovoří ne jako o pomoci nebo podpoře, ale jako o nutném zlu. Žádná plošná bezpodmínečná podpora dnes neexistuje a každá koruna musí být podepřena prokázanými vyššími náklady, újmou nebo splněním řady poměrně svazujících podmínek,« konstatoval Doležal.

Zemědělské podnikání má podle něj sice jako každé jiné podnikání, směřovat k vytváření zisku, ale v mnoha ohledech má svoje specifika. Hlavním výrobním prostředkem je pro zemědělce půda, kterou chtějí předat dalším generacím v dobrém stavu, stejně jako životní prostředí a krajinu, o které pečují. Při tom všem je třeba nalézt rovnováhu mezi produkční funkcí zemědělství a funkcemi mimoprodukčními, kam patří právě i tvorba krajiny nebo zadržování vody v půdě. Správný zemědělec by pak měl umět obojí vyvažovat, tedy živit národ a zároveň se zodpovědně starat o půdu.

»Americký prezident F. D. Roosevelt (ve funkci 1933-1945) řekl, že ‚Národ, který zničí vlastní půdu, zničí sám sebe‘. Rooseveltův Nový úděl (New Deal) byl značně ambiciózní, Spojené státy nakonec vyvedl z velké krize. Evropský Zelený úděl (Green Deal) je také ambiciózní a já bych si přál, aby naopak Evropu do krize nepřivedl. Ať už to dopadne jakkoliv, zemědělci se při takto vysokých ambicí neobejdou bez podpory veřejnosti, a to nejen formou mnohdy proklínaných zemědělských podpor, ale také změnou vnímání našeho oboru a v neposlední řadě tím, že spotřebitelé budou preferovat české potraviny. A že jsou absolutní špičkou, ukázala i nedávná studie britského týdeníku Economist, která Česko zařadila na páté místo co do kvality potravin,« uzavřel Doležal.

Miroslav SVOBODA