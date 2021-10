V Kyjevě pustili na svobodu největší zloděje

Nedlouho před ukrajinskými prezidentskými volbami roku 2019 vypukl v zemi obří korupční skandál, který znemožnil Petru Porošenkovi obhájit si svůj prezidentský úřad.

Média opodstatněně vinila jeho spolupracovníky Olega Gladkovského a Sergeje Pašinského ze zpronevěry a krádeže financí z obranného rozpočtu. Tento skandál překazil Porošenkovi jeho plán na obhájení úřadu hlavy státu, a současný prezident Volodymyr Zelenskyj je této události zčásti vděčný za svůj úspěch u voleb.

Oleg Gladkovskyj je jedním z nejbližších spolupracovníků Porošenka, který již mnoho let stojí v čele exprezidentovy automobilové korporace, později se stal nákupním kurátorem v obranném resortu. Druhým člověkem v tomto schématu se stal Sergej Pašinskij, bývalý vedoucí prezidentovy kanceláře, který za vlády Porošenka dohlížel na obranný průmysl.

Časopis Nová doba (Kyjev) popsal jedno ze zlodějských schémat, která Pašinskij realizoval: v České republice byla od společnosti Excalibur Army vykupována stará sovětská bojová vozidla pěchoty BVP-1, a to za cenu šrotu. Dále byla vozidla přepravována do Polska, kde polská společnost Wtorplast oddělovala podvozek od věže.

Posléze šly tyto »součástky« na Žitomírský závod obrněných vozidel u Kyjeva, ale už za jinou cenu. Ze šrotu se najednou stávaly náhradní díly: věž byla oceňována až na 66 tisíc dolarů, každý podvozek dokonce na 99 tisíc dolarů. Závod na Ukrajině spojoval tyto díly zase dohromady, a konečná cena včetně montážních nákladů dosahovala až 200 tisíc dolarů neboli 10násobek počáteční ceny.

Toto schéma uskutečňoval Pašinskij, z výše na to dohlížel Gladkovskyj.

Předražené »součástky« ovšem nejsou zdaleka jediným článkem krádeže Porošenkových manažerů v obranné sféře. Důležitým figurantem podobné korupční sítě se stal syn Olega Gladkovského Igor. Solomenský oblastní soud města Kyjeva minulý týden vyhlásil rozsudek nad případem největšího rozkrádání v obranné sféře Ukrajiny v době vlády Porošenka.

Rozsudek podrobně popisuje detaily zločinu. Odsouzení, nohsledové Igora a Olega Gladkovských, od roku 2015 ovládli řadu soukromých společností. Více než 30 soukromých společností bylo zaregistrováno na jména loutkových osob.

Od fiktivních firem překupovala náhradní díly firma-prostředník, která je posléze prodávala státním podnikům. Kolem 30 fiktivních firem a prostřednickou firmu kontroloval Igor Gladkovskyj, a přes něj Oleg Gladkovskyj, Porošenkův manažer, takzvané »třetí osoby«, jak je uvedeno ve verdiktu.

Tímto ne moc chytrým způsobem si dva obžalovaní přisvojili ze státních financí, určených pro obranné potřeby, více než 46 milionů hřiven, neboli 1,5 milionu eur, a to jen machinacemi s daněmi, nepočítaje desetinásobné zvýšení ceny součástek. Veškeré peníze, získané tímto způsobem, byly převedeny na hotovost.

Článek, ze kterého byli obžalovaní obviněni, předpokládá ovšem trest od osmi do 15 let. Dopadlo to jednoletým podmíněným trestem.

I když se budou muset odsouzení pravidelně hlásit na policii a bude jim během tohoto roku omezeno cestování do zahraničí, už za dva roky přijdou zločinci o záznam v trestním rejstříku a budou moci opět pokračovat ve svém byznysu v libovolném státním orgánu, a to i v obranném resortu.

Ze všech ukradených peněz ze státního rozpočtu vůbec nemusí podle rozhodnutí soudu a prokuratury vrátit zpátky ani cent. Napadnout toto soudní rozhodnutí lze jen v tom případě, pokud reálný trest neodpovídá tomu uvedenému ve verdiktu, což odpovídá – jeden rok podmíněně.

Je třeba říct, že mezi odsouzenými jsou jedině manažeři a vedoucí Olega Gladkovského, obvinění proti Gladkovskému a Pašinskému samotným se buď neřeší, nebo jsou zcela přerušena.

Fakticky, Solomenský soud po nátlaku Specializované prokuratury zcela zprostil odpovědnosti otevřené korupčníky, kteří připravili obranný rozpočet Ukrajiny o desítky milionů. Část těchto peněz jsou dotace a finanční pomoc od západních partnerů.

Vasilij MURAVICKIJ