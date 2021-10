Vřískot českých dětí

Původně jsem zamýšlel, že se k celé »fotbalovo-rasistické kauze« nebudu vyjadřovat – vždyť je před volbami a přednost by měla mít volební témata – ale to, co rozpoutal právník a aktivista pákistánského původu Aamer Anwar, který svými účelovými kroky nakazil britskou populaci, je – jak by řekl farář Otík – donebevolající.

Advokát finského záložníka Glena Kamary z Glasgow Rangers už před zápasem Evropské ligy proti Spartě učinil z Čechů rasisty, ačkoli v Praze vůbec nebyl. A po zápase nařkl z rasismu i deset tisíc českých dětí, které vřeštěly v publiku při každém dotyku Kamary s míčem. Pro sportovní neznalce připomínám, že černý záložník původem ze Sierra Leone před půl rokem obvinil slávistu Kúdelu z toho, že mu ve vzájemném zápase pošeptal do ucha rasistickou urážku, což český reprezentant odmítl. Tvrzení proti tvrzení. Ano. Jistě. Ale pánové z Evropské fotbalové asociace, jakmile slyší o rasismu, reagují jako jeptiška při myšlence na hřích. Ať už k němu došlo, či nikoli. A tak Kúdela dostal desetizápasový distanc a přišel o účast na mistrovství Evropy, zatímco Kamara si za napadení soupeře po zápase nezahrál tři duely a například Kemar Roofe, který brutálně zranil brankáře Koláře, vyfasoval stopku na čtyři utkání. Samozřejmě, jde o směšné tresty za něco neporovnatelného. Osobně bych raději slyšel, že jsem opice, než abych měl rozkopaný obličej jako Kolář (a to podotýkám, že absolutně nejsem rasista a rasismus jako takový odsuzuji).

Inu, není divu, že dětské publikum ve čtvrtek na zápasu Sparty s Rangers reagovalo, jak reagovalo. Zvlášť když povedený Anwar ještě před výkopem přiléval olej do ohně. Jenže je třeba odlišit rasismus a výraz nevole. On si to Kamara v Praze neschytal za to, že je černý, ale za to, jak se on, jeho vykutálený právník a vlastně celé Rangers chovali a chovají. Nešlo o odsouzení barvy pleti, ale o odsouzení lží!

A vrcholem všeho bylo vyjádření deníku The National, který de facto obvinil z rasismu i rozhodčího, protože si dovolil faulujícímu Kamarovi udělit červenou kartu! To už se jako do budoucna budou smět vylučovat jen běloši…?

Divím se tomu, co se na ostrovech děje a jak dokáže tamní »ovce« zblbnout jeden právník, pár novinářů a alibistický kouč Gerrard. Špičkou ledovce jsou pak vyjádření na Twitteru Rangers, kde byly české děti přirovnávány k Hitlerjugend! Je dobře, že se Sparta ozvala s prohlášením, že »urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné«.

Mimochodem, přál bych Kamarovi, aby to, co rozpoutal, předvedl na úkor týmu z jiné země, než je ČR. To by pak na vlastní kůži pocítil, v kterých evropských městech kvete »rasismus«, tedy rádoby-rasismus. Vřískot českých dětí je proti tomu čajíček!

Petr KOJZAR