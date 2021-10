Výročí

Zdalipak jsme si dostatečně uvědomili, že 28. září tomu bylo 80 let, co bylo za německé okupace vyhlášeno první stanné právo? Je to hrůzné výročí, které se musí připomínat, aby se nic podobného nemohlo opakovat, a nikde na světě!

Sedmadvacátého září 1941 přijel do Prahy, do koloniálního přívěsku německé říše, katan našeho národa, ambiciózní a krutý Reinhard Heydrich. Ve funkci vystřídal říšského protektora Konstantina von Neuratha, jehož Hitler poslal na zdravotní dovolenou, aby zakryl, jak byl Neurath ve svém protektorství, podle nacistických měřítek, málo ostrý a málo brutální vůči Čechům. »Vůdce« stanovil Heydrichovi jasný úkol: zlikvidovat český protifašistický odboj. Načasování vyhlášení prvního stanného práva na svátek svatého Václava bylo zřejmé.

Nacistické stanné soudy rozhodovaly až do ledna 1942 o osudech tisíců českých vlastenců a židů. Heydrichovo nařízení z 27. září stanovilo, že »rozsudky stanných soudů jsou nenapadnutelné a budou okamžitě provedeny. Rozsudky budou vykonány zastřelením nebo oběšením«. Vzápětí byli popraveni představitelé Obrany národa, sokolští funkcionáři, komunističtí odbojáři. Tisíce lidí byly zavlečeny do koncentráků. Již 27. září 1941 byl zatčen předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš spolupracující s odbojem. Jeho si Němci ponechali jako rukojmího a zavraždili ho až během druhého stanného práva na Kobyliské střelnici v Praze.

V této další vlně násilí Češi poznali, jak budou Němci realizovat údajnou »ochranu« Čech a Moravy, kterou veřejně proklamoval i tzv. státní prezident Hácha například těmito slovy: »Musíme si neustále uvědomovat, že jsme součástí veliké a mocné říše, která má sílu i vůli nás chránit.«

A nyní z jiného soudku, i když to také souvisí s dějinami druhé světové války. K připomenutí 1100. výročí násilné smrti kněžny Ludmily se v Tetíně na Berounsku konala Národní svatoludmilská pouť. Slavnostní mši vedl vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Katolický týdeník se pochopitelně této události věnoval zevrubně a ve svém 39. čísle uvedl: »Tento československý krajan (Schönborn) strávil na Litoměřicku – tedy nedaleko jednoho ze dvou možných rodišť sv. Ludmily – prvních devět měsíců života, než byla jeho rodina po druhé světové válce odsunuta.«

Osobně bych použila slova vysídlena, protože odsunovat lze například nábytek, ale budiž. Může se však Schönborn považovat za československého krajana? Silně pochybuji. Narodil se v lednu 1945 na zámku Skalka u Vlastislavi nedaleko Lovosic, jak je uvedeno ve Wikipedii, tedy v té době na území »říše«, a jeho mateřským jazykem byla němčina. Jaké bylo jeho občanství, je nasnadě. Rodina byla vysídlena v září 1945 do Rakouska.

Jeho rodinný životopis snad trochu vylepšuje okolnost, jak také uvádí Wikipedie, že otec, voják wehrmachtu (dokonce prý zraněný u Stalingradu a ještě vyvezený z pekla stalingradské bitvy), ke konci války dezertoval ke Spojencům.

Monika HOŘENÍ