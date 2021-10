Ilustrační FOTO - Pixabay

Fakt »dobrý«, jak se říká

Dnešní rady jsou jiné, některé spíše »zvláštní« a právě ty leckde najdete jako »zaručené«. Ty, které jsme vybrali, jsou většinou v pohodě. Například léčivé kúře na koberec věřit můžete. Žádná chemie jen přírodní látky. Navíc se její pomocí dá léčit, tedy přesněji, dobře udržovat i čalouněný nábytek.

A tou dnes začněme… Ve skleněné či porcelánové míse smíchejte 500 g jedlé sody, což bude asi 10 sáčků, čtyři lžíce boraxu, lžíci drceného hřebíčku, lžíci mleté skořice, přidejte po šálku jemně rozdrcených sušených bylinek (máty, rozmarýnu, levandule a tymiánu). Směs nechte alespoň tři hodiny odpočinout. Poté ji ve slabé vrstvě, nejlépe na noc, rozprašte po koberci, ráno pečlivě vyluxujte. Z koberce zmizí lecjaké »potvůrky« (paraziti), navíc oživíte barvy. A koberec bude krásně vonět. Babičky to věděly.

Nábytek leštěte pivem! Stačí půl litru světlého piva smíchat s několika kapkami citronové šťávy. Směsí potřete nábytek, po zaschnutí vyleštěte povrch měkkým hadrem. Výsledek vás překvapí. Ano, také jeden z triků našich babiček.

Obklady kolem sporáku bývají notně zašpiněné mastnou špínou. Nejinak je tomu i u nás. A tak jsem zkusil zaručenou babskou radu. Nejlépe se prý očistí, když obkládačky občas potřete voskem a poté lehce vyleštíte. Zbavíte je tak nejen mastnoty, ale i skvrn. Zkusil jsem, ale bez úspěchu. Byla to práce nepříjemná. Řečeno jinak, nejlepší je průběžná očista obkladů – uvařím, otřu, osuším… Ostatně, tak to opravdové babičky, ale nejen ony, dělají.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nejlepší pro naklepávání masa je prkénko. Moderně z plastu či skla, my však dáváme přednost klasice, poctivému dřevěnému prkénku. Má se prý předem namočit na deset a více minut do teplé vody. To není dobrý nápad, pokud se se svým oblíbeným prkénkem nechcete brzy rozloučit. Babičky pracovní plochu prkénka potřou vlažnou vodou a poté do masa »bušily« do libosti, samozřejmě jen přiměřeně.

Moderní babičky však plátky masa vkládají do mikroténových fólií či sáčků a přes ně maso naklepávají. Maso zůstane šťavnaté, navíc bude v okolí čisto, ať už použijete jakékoliv prkénko – skleněné, keramické či dřevěné.

Nevěřte tomu, že zkrátíte dobu vaření brambor a obecně pak zeleniny, ale i jiných potravin, na polovinu, když do vody přidáte lžičku či více lžiček či dokonce lžic oleje. Ten prý vytvoří na hladině film, který zvýší teplotu vody. Nápad za všechny drobné. Poklička na hrnci či kastrolu je jednodušším řešením. A vývar můžete použít i k přípravě jiných pokrmů.

Moudrost babiček však oceníte, když na léčení drobných zanícených ranek na rukách použijete nesolený, a proto neuzený špek. Jeho plátky třeba přiložit na ranku, zabalit zhruba na hodinku a nechat ji léčit. Špek do sebe natáhne hnis a podpoří hojení. Léčbu drobně poraněných rukou ovšem zvládne i obyčejná citrónová šťáva. Navíc ruce budou nejen zdravější, čistější, hebké, ba až sametové… A budou vám vonět! Tak jako našim babičkám, které si ruce natíraly zbytky citronové šťávy z již vymačkaných citronů nebo přímo čistou citronovou šťávou

Včerejší brambory (včera uvařené) prý budou jako čerstvé, když je zalijete slanou vařící vodou a uvedete je na několik minut do varu. Po slití vody je můžete podávat, budou prý chutnat jako čerstvé. Tato rada opravdu »bolí«. Moderní babičky je dávají do mikroténového sáčku s několika(!) kapkami vody a prohřejí v mikrovlnné troubě. A ještě lépe – osmaží je na pánvi dozlatova.

Nápad vložit do vyvařovaného prádla rozdrcené vaječné skořápky se mi líbil. Ano, jen bílé rozdrcené skořápky třeba vložit do pevně uzavřeného lněného sáčku a přidat k prádlu. I běžným praním zašedlé prádlo prý bude dokonale bílé. A to i v automatické pračce. Pokus zhatila manželka, která prohlásila, že jsem se zřejmě zbláznil, a do prádla přidala dvě lžíce sody na praní, když už »to musí být«. Tuto radu jsem časem vylepšil. Sodu na praní nahrazuji jedlou sodou, kterou přidávám k prášku na praní. Jak vidno, i dědové mají nápady hodné ocenění.

Když jsme u vajec… Z chladničky je vyndejte zhruba 30 minut předtím, než je budete vařit ve skořápce (jedno zda naměkko či natvrdo) a nechte odpočívat při pokojové teplotě. Skořápka při vaření nepraskne (dodejme – většinou; podle babiček je totiž dobré vejci o sebe lehce ťuknout, a když skořápky tzv. zvoní, jsou vejce k vaření připravena). Ale našel jsem i překvapující tvrzení: vejce jsou po vyrovnání teploty chutnější! Nesmysl. Vejce jsou vejce a chutnají po uvaření jako vejce, jak jinak, že.

Ach ano, nejen prababičky, babičky a maminky byly moudré, byť někdy dělaly chyby.

