Vítězi letošní »brněnské« Miss a Mistr Charme se stali Simona Machorková a Lukáš Graca.

Miss a Mr. Charme bez hvězd, ale s krásou

Letošní ročník česko-slovenské soutěže krásy těla a duše »Miss a Mistr Charme« agentury Charme Models, jejímž mediálním partnerem jsou od dřevních dob projektu i Haló noviny, se znovu uskutečnil v Cabaretu des Péchés v samém centru Brna, doslova pár desítek metrů od tamního magistrátu – tedy v důstojném prostředí, přesto s malými ale…

Tím největším bylo zklamání z absence již tradičního pohádkového moderátora galavečera Miroslava Šimůnka, jenž kvůli natáčení svou přislíbenou účast de facto zrušil doslova pár hodin před začátkem. Nedorazili ani dva finalisté (kvůli nemoci), ba ani avizovaná Zora Jandová, takže z celostátních hvězdných tváří zbyli jen herec Tomáš Novotný z Městského divadla Brno a VIP předseda odborné poroty, režisér Tomáš Magnusek, kterého pro toto klání vlastně také nedávno získaly právě Haló noviny, konkrétně generální ředitel Futury, a. s., a šéfredaktor HaNo Petr Kojzar.

Po letech chyběl v porotě kvůli jiným pracovním povinnostem právě i náš šéf, a tak předání šerpy Miss Haló novin, kterou jste volili vy, čtenáři a uživatelé našeho serveru iHalo.cz, zbylo po čase opět na autorovi této reportáže.

A protože jsem mohl být díky jednomu z našich někdejších brněnských spolupracovníků u Miss Charme od samotného prvního ročníku (tehdy se ještě soutěžilo pouze v dívčím a dámském provedení, a nikoli na česko-slovenské bázi), byl to po pár letech zase jeden příjemný návrat tak říkajíc ke kořenům.

Simona a Lukáš

Jestliže se kvalitativně tahle ojedinělá missí show už pomalu nemá ani kam posouvat (ředitelka pořádající agentury Jana Nováková nasadila zkrátka laťku hodně vysoko hned v prvopočátcích), krásy a obecně zajímavých soutěžících je pořád dost. A řekněme si otevřeně. Dokonalejších zástupkyň něžného pohlaví mezi finalistkami, než jakou je aktuální Miss Charme a Miss Haló noviny 2021 Simona Machorková, v uplynulých ročnících moc nebylo. Pokud vůbec nějaká! Ale protože Simoně jsme se věnovali v naší příloze formou tradičního rozhovoru s vítězkou před týdnem, dnes se zastavíme u některých dalších aktérů, a samozřejmě u Mistra Charme 2021 Lukáše Graci. Nepochybně si to totiž i oni zaslouží.

Mistr Charme se ukázal jako svůdný nositel spodního prádla (v disciplíně, která nahradila promenádu v plavkách) i jako skvělý muzikálový herec a zpěvák.

Celý galavečer ovšem otevřel a celkem dvěma plně profesionálními výstupy obohatil především Patrik Havelka, loňský držitel titulu Mistr Charme, jinak muzikálový herec, zpěvák, tanečník a dramaturg, jenž nejprve skvěle vystihl skvostnou irskou baladu Mně sílu dáš a spolu s tanečnicemi dal vzpomenout i na Rebely prostřednictvím megahitu Gina. Zazpívala i perfektní náhradní moderátorka večera, herečka a zpěvačka Daniela Magálová, dojala zejména její interpretace písně Krajina vstává. Nejlepším bavičem se pak ukázal sám Tomáš Magnusek, který místy už tradiční improvizaci tentokrát několikrát skvěle přikryl, ale zároveň i pochválil. Dokonce doporučil kazetu s průběhem galavečera předat svému kolegovi, komediálnímu a pohádkovému režisérovi Zdeňku Troškovi.

Výstupy jednotlivých soutěžících obohatilo svým karatistickým vystoupením i duo Luděk a Aleš, které se mj. pochlubilo svými černými pásky.

Zpívala i Eva Pilarová

Pokud jde o letošní soutěžící, z osmi aktérů vlastně oceněna nebyla jen poněkud introvertní Dominika Rypalová, pohledná štíhlá dívčina, která ale ještě potřebuje poněkud dozrát. Mezi chlapci a pány poslední skončil Dominik Weiss, ale odnesl si alespoň cenu trenýrek a dvoutisícový voucher. Bronzové pozice získali 16letý Martin Novák, bavič a umělec, který zazpíval Eltona Johna, a známá zpěvačka Kamila Hübsch, jež vzpomínala i společným vlastním songem (formou nahraného duetu) na zesnulou Evu Pilarovou; stříbřilo se nad sympatickým doktorandem filozofie Erikem Šejnou, skejťákem, horalem a basketbalistou, který se rozhodl vyzpovídat porotce, resp. nad živelnou Angelinou Červenkovou.

Zlaté ceny vedle Simony Machorkové připadly již zmiňovanému Lukášovi Gracovi, jenž dostal porotce především dokonale profesionálně odvedeným pěveckým číslem Hlava mazaná z legendárního světového muzikálu Bídníci. Celkově přinesl do galavečera i plnou hrst humoru a úsměvů. A dobře odpovídal. Kdyby byl prezidentem světa, snížil by si plat a zbytek rozdal chudým! No prostě hotový »světový mír«… Kéž by!

Roman JANOUCH

FOTO – Martin J. POLÁK