Toyota Prius společnosti Google s laserovým orientačním systémem namontovaným na střeše. FOTO - Wikimedia commons

Jaká budou pravidla po samořiditelné vozy?

Stát chce spolu s odborníky do jara příštího roku připravit návrhy legislativních úprav, které by v budoucnu umožnily provoz autonomních vozidel v Česku.

Ty by se měly řídit také 21 doporučeními z oblasti práva, etiky a bezpečnosti, které nyní připravila etická komise ministerstva dopravy k vývoji autonomní mobility. Pro veřejnost zároveň komise sestavila dotazník s etickými otázkami z provozu autonomních vozidel, uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle ministra je nutné před přechodem k autonomní dopravě perfektně připravit právní prostředí. Upozornil, že nejde jen o přípravu techniky, ale i legislativní a etické otázky vývoje. »Digitalizace a automatizace je hybnou silou v mnoha odvětvích a doprava není výjimkou. Proto už nyní v této oblasti podnikáme konkrétní kroky, aby Česká republika, její průmysl i občané byli na změny související s jejím nástupem připraveni,« uvedl Havlíček. Podle něj je Česko jednou z prvních zemí, kde se stát už věnuje otázkám etiky v autonomní mobilitě.

Od října začne společný projekt ministerstva dopravy, konsorcia ČVUT, Ústavu státu a práva a White&Case, který má navrhnout varianty legislativních úprav pro provoz automatizovaných vozidel. Výsledky chtějí zástupci projektu představit na jaře příštího roku.

Principy vymezené etickou komisí, v níž zasedají experti z řad technických i společenských oborů, se věnují oblastem etiky, práva, umělé inteligence a technologií v autonomní dopravě. Řídit by se jí měli zejména státní správa, vývojáři a výrobci autonomních vozidel či jejich uživatelé. Komise se nyní chce věnovat blíže otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečením, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi. Zároveň se podle komise bude nutné se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz.

Komise připravila také test z etiky provozu autonomních vozidel, který bude dostupný široké veřejnosti. Zájemci se tak budou moci vyzkoušet, jak by si sami za sebe vyhodnotili krizové situace, které budou samořiditelná auta dennodenně řešit či jaký vztah k těmto technologiím vlastně mají.

Etická komise se nyní podle ředitele Odboru ITS, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD Václava Kobery věnuje rozpracování stávajících doporučení a například také manuálu tzv. etického minima pro státní správu. Věnovat se má vztahu autonomních vozidel k současnému pojetí urbanismu. »V etické oblasti se navíc jako Česká republika chceme významněji profilovat, neboť zatím není mnoho evropských zemí s podobnými zkušenostmi. Chceme stavět na tom, že my už budujeme potřebné know-how a můžeme tak výrazně přispět i do celoevropské debaty a být v ní aktivním hráčem,« dodal Kobera.

(ng)