Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Jednání o Turówu zatím bez výsledku

Česko-polská jednání o dole Turów zatím žádnou dohodu nepřinesla. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sice tvrdí, že smlouva je v podstatě hotová, jeho polský protějšek Michal Kurtyka však po společném jednání prohlásil, že polská »velmi dobrá nabídka« narazila na eskalaci požadavků české strany.

Důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie odmítá přerušit těžbu, protože by to podle Polska mělo negativní dopady na energetickou bezpečnost země. Představitelé Polska v minulých dnech uváděli, že navrhují třeba finanční podporu obyvatelům českých obcí. »Naše nabídka, velmi dobrá nabídka, nebyla přijata,« řekl polský ministr ochrany ovzduší a životního prostředí Michal Kurtyka.

Polsko podle něj předneslo velmi konkrétní nabídku pro obyvatele Libereckého kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, územní spolupráce a monitoringu. Nabídka ale podle Kurtyky narazila na stupňování požadavků české strany, což vedlo k tomu, že nebyla přijata. Poškodí to česko-polské vztahy, spolupráci ve Visegrádské skupině, a hlavně občany na obou stranách hranice, dodal ministr.

»Mrzí nás, že ta jednání nebyla ukončena, obyvatelé postižené části Libereckého kraje si zaslouží už konečně vědět, co je čeká do budoucna a na co se mají připravit,« řekla našemu listu stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíková.

Stínová ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíková.

Samotnou smlouvu však komentovat nemohla, protože její obsah zatím není znám. Brabec opakovaně odmítl říct jakékoli podrobnosti. Pěnčíková připomněla, že komunisté dlouhodobě upozorňovali, ať se nenechá česká vláda uplatit, protože peníze nejsou vše. »Pokud tam má být nějaká finanční kompenzace, tak ale předpokládám, že bude v takových částkách, které postačí na to, aby se podařilo vyřešit zásobování vodou obyvatel ohrožených oblastí,« dodala Pěnčíková.

Alibistické chování polské strany

Hlavním rozporem je podle Brabce odlišný názor ČR a Polska na délku trvání smlouvy o Turówu. »Ta dohoda by měla dát dlouhodobý rámec vztahům mezi Polskem a Českou republikou ohledně řešení problematiky dolu Turów,« řekl. Rozdíl v názoru na délku smlouvy je podle Brabce v řádu let, ale blíže nechtěl postoje obou stran upřesnit. »My nechceme couvnout. Ta linie je daná tím, jak chceme, aby ta smlouva dlouho trvala. Zůstává ale faktem, že v současné době je ta smlouva v podstatě hotova. Je i právně vyladěna,« dodal.

»Během uplynulých hodin se nám podařilo velice se přiblížit k dohodě,« řekl i náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloński. »Bohužel v posledních hodinách se česká strana v reakci na naši nabídku začala chovat zcela iracionálně, odtrženě od skutečnosti. Jako by cílem bylo přerušení rozhovorů. Týkalo se to očekávání, zcela odtrženého od mezinárodní praxe, aby v dohodě byla klauzule, která by znemožňovala její vypovězení po mnoho let. To je naprosto neslýchané v mezinárodní praxi,« prohlásil. Podle Brabce ale tento sporný bod byl znám polské straně už měsíce a nebyl předtím rozporován.

Pěnčíková se v tomto českých zástupců zastala. Česká strana podle ní chtěla s polskou stranou spolupracovat od začátku kauzy. »To, že Poláci se neustále k tomu stavěli tak, jako by to pro ně nebyl žádný problém, jako kdyby ČR jen hloupě zastrašovala a oni si z toho nemusejí nic dělat, je jejich problém. Jestli to na ně teď působí tak, že ministr Brabec má chuť od těch jednání odstoupit, tak si myslím, že to je nějaký jejich špatný pocit. KSČM by naopak uvítala, kdybychom byli ještě mnohem tvrdší, spíš si myslím, že Poláci si nyní alibisticky hledají argument pro to, aby neúspěch jednání hodili na českou stranu,« míní Pěnčíková.

Nejde o krach jednání

ČR podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (STAN) usiluje o uzavření smlouvy s Polskem, aby měla po celou dobu trvání těžby záruku, že nebudou překračovány limity dopadu na životní prostředí, že bude dostávat informace o stavu podzemních vod a že investor dodrží, co slíbil. »Návrh na to, že by Polsko mohlo po dvou letech smlouvu bez dalšího vypovědět, je pro nás naprosto nepřijatelný,« řekl Půta ČTK. Přesto věří, že se podaří dospět ke kompromisu, což podle něj nyní bude už hlavně práce pro premiéry obou zemí.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) na Twitteru uvedl, že Polsko přišlo na poslední chvíli s požadavkem, aby dohoda o Turówu platila dva roky. V turówském dole se má ale těžit 22 let, je tedy podle něj logické usilovat o více než dvouletou dohodu. Současně odmítl, že by Česká republika postupovala při jednáních iracionálně.

ČR i Polsko jsou podle Brabce nadále připravené o situaci kolem Turówa jednat. Polská delegace ve čtvrtek večer po jednání ale z ČR odjela. »Neberu to jako krach jednání, ale něco, co si obě strany ještě potřebují promyslet,« uzavřel. Žádný konkrétní termín pro další jednání však není.

(jad)