Ilustrační FOTO - Pixabay

Babiš podpořil Kulhánka, jenž si předvolá britského velvyslance

Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí za ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD), který si kvůli urážkám českých dětí ve skotských médiích a na internetu po fotbalovém utkání Sparty Praha s Glasgow Rangers předvolal britského velvyslance. Premiér uvedl, že z přístupu skotských médií je mu smutno. Zápasu Evropské ligy na stadionu Sparty mohli ve čtvrtek kvůli dřívějšímu rasistickému chování části fanoušků přihlížet jen dětští diváci s doprovodem a opakovaně bučeli na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Britská média, trenér Rangers i Kamarův právník chování diváků odsoudili.

"Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta - Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti?," napsal na twitteru Babiš.

Díky výjimce mohlo s doprovodem do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let, které doprovázely bučením a pískáním každý Kamarův kontakt s míčem. Mladí fanoušci tím dávali najevo svou averzi k finskému záložníkovi tmavé pleti, který v březnovém osmifinále Evropské ligy proti Slavii obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. UEFA následně českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, podle hráčových právníků však doteď neexistuje jediný důkaz, že se rasismu dopustil.

Hráčův právní zástupce Aamer Anwar ihned po čtvrtečním utkání na Spartě obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley, který je stále aktivním hráčem Livingstonu, dokonce označil Čechy za "zkažené ovoce".

Kulhánek v pátek uvedl, že záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Velvyslance si předvolá na pondělí. Kulhánka k tomu předtím vyzval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Sparta se proti útokům na dětské fanoušky na sociálních sítích a v mediálním prostoru důrazně ohradila. Obvinění z rasismu odmítla. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku.

Na stranu Sparty se postavil její český úhlavní rival Slavia i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, který označil zprávy některých zahraničních médií i útoky proti Česku a hlavnímu městu Praze za převracení reality.

(čtk)