Pohled na Stěpanakert, hlavní město Náhorního Karabachu. FOTO - Wikimedia commons

Náhorní Karabach. Rok po válce

Za podpory a přímého zapojení Turecka a za účasti zahraničních teroristických bojovníků z Blízkého východu rozpoutal Ázerbájdžán 27. září 2020 válku proti Republice Arcach (Náhornímu Karabachu) s cílem připravit obyvatele Arcachu o právo žít svobodně a bezpečně ve své vlasti a řídit svůj vlastní osud, píše se v prohlášení, které vydalo arménské ministerstvo zahraničí k 1. výročí této události.

Vzdáváme hold památce našich hrdinů všech arcašských válek, kteří padli za svobodu, a pro ochranu důstojnosti a práva na život svých krajanů. 44denní válku, zahájenou 27. září, doprovázelo rozsáhlé porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv, válečných zločinů a další zvěrstva ze strany Ázerbájdžánu, uvádí dokument. Během nepřátelských akcí se ozbrojené síly Ázerbájdžánu zaměřovaly na civilní infrastrukturu a obce včetně metropole Stepanakertu. Prováděly dělostřelecké a letecké útoky včetně zakázaných zbraní, což mělo za následek civilní a jiné ztráty. Tyto zločiny byly zdokumentovány a předloženy mezinárodním organizacím a specializovaným orgánům. Úsilí v tomto směru bude dále pokračovat na různých mezinárodních platformách.

Připravený útok

Tato válka byla připravenou vojenskou agresí zaměřenou na odstranění problému Náhorního Karabachu z mezinárodní agendy, a to pomocí síly a vyhlazením jeho arménských obyvatel. Svědčí o tom akce Baku v předválečném období i jeho politika po válce. Armenofobní politika a stálé hrozby použití síly, které vedení Ázerbájdžánu využívá léta, odmítání návrhů mezinárodních mediátorů na vyřešení konfliktu a posílení příměří, pravidelné porušování příměří, nadměrné hromadění zbraní v rozporu s mezinárodní závazky, a pravidelné vojenské cvičení podél linie kontaktu, odmítnutí připojit se k výzvě generálního tajemníka OSN k celosvětovému příměří, i poválečná prohlášení popírající samu existenci Náhorního Karabachu, ukazují, že Ázerbájdžán nikdy neměl zájem na mírovém urovnání konfliktu.

Mnozí se vrátit nemohou

Ázerbájdžán soustavně brání úsilí mezinárodního společenství, a to především státům spolupředsednictví Minské skupiny OBSE, v dosažení humanitárního příměří. V důsledku tohoto přístupu nebyla uplatněna tři příměří dohodnutá na ministerské úrovni, z iniciativy Ruska, Francie a USA. Trilaterální prohlášení o příměří z iniciativy prezidenta Ruska 9. listopadu, po kterém následoval vstup ruských mírových sil do Náhorního Karabachu, zastavilo agresi Baku a vytvořilo podmínky pro zajištění komplexní bezpečnosti obyvatel v Arcachu. V důsledku ázerbájdžánsko-turecké agrese se Arméni z Arcachu setkali s mnoha humanitárními problémy: více než 90 tisíc jich bylo nuceno opustit své bydliště, většina z nich se v současnosti do Arcachu vrátila. Více než 40 000 lidí ale bylo svých domovů a majetku zbaveno, zničena byla životně důležitá infrastruktura včetně škol a nemocnic. V tomto ohledu Arménie přikládá velký význam nerušenému přístupu mezinárodních organizací a dalších specializovaných orgánů do Arcachu, což má zásadní význam v kontextu účinného řešení humanitární krize vyplývající z války.

V zajetí jsou dodnes

Po zhruba roce Ázerbájdžán stále drží řadu arménských válečných zajatců a zajatých civilistů jako rukojmí, porušujíce tak závazky, které přijal jak trilaterálním prohlášením z 9. listopadu, tak na základě mezinárodního humanitárního práva. Ázerbájdžánské úřady pokračují v nepřátelské politice vůči lidu Arcachu, přejmenovávají arménské obce na územích spadajících pod jejich kontrolu, ničí a znesvěcují náboženské svatyně a kulturní dědictví. Tyto akce a kompletní odsunutí arménského obyvatelstva znovu odhalují skutečnost, že záruka fyzické bezpečnosti a práva na život Arménů z Arcachu je pod jurisdikcí Ázerbájdžánu nemožná. Realita utvářená na základě použití síly, hrubého porušování lidských práv a neustálých jednání podobného rázu ze strany Ázerbájdžánu, nemůže po válce vytvořit udržitelný základ pro regionální mír a bezpečnost. Komplexní a trvalé řešení konfliktu v Náhorním Karabachu předpokládá stanovení statusu Arcachu, a to s přihlédnutím na nezcizitelné právo na sebeurčení, zajištění bezpečnosti lidu Arcachu, bezpečného a důstojného návratu vysídlených osob do svých obci po celém Náhorním Karabachu, zachování arménského kulturního a náboženského dědictví na územích spadajících pod ázerbájdžánskou kontrolu.

Nová kapitola míru

Jen dohody dosažené v rámci mírového procesu mohou otevřít novou kapitolu míru, bezpečnosti a rozvoje v regionu. Arménská republika stojí za plnohodnotným zahájením mírového procesu konfliktu o Náhorní Karabach v rámci mandátu spolupředsednictví Minské skupiny OBSE. Současně je nejvýš důležité naléhavé vyřešení humanitárních otázek včetně repatriace všech válečných zajatců, zajatých civilistů a řešení případů nucených zmizení. Arménie bude důsledně prosazovat obnovu a ochranu práv lidu Arcachu, a vynaloží veškeré úsilí k dosažení spravedlivého, komplexního a trvalého urovnání konfliktu v Náhorním Karabachu, zaručení práva Arménů z Arcachu na svobodný a bezpečný důstojný život ve své vlasti.

(za, ava)