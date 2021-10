Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip mezi svými příznivci po diskusi vedoucích představitelů politických stran v televizi CNN Prima News. ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv J. Čunátové

Dopis vnukovi

Milé moje osmnáctileté vnoučátko,

chci Ti poblahopřát k narozeninám, vzít Tě jako dřív do náručí, ale protože jsi už velký mužský, tisknu Ti jen upřímně ruku a přeji Ti, abys s rozvahou a jasnou myslí vstoupil do světa dospělých, kde Tvůj život už závisí na Tvých rozhodnutích a konáních.

Máš před sebou první vážné rozhodování – půjdeš poprvé k volbám. Neříkej ne – je to Tvoje právo a povinnost. Kterou stranu vybereš? Je jich přes dvacet s množstvím názorů a programů. To množství je záměr této společnosti: ne jednotit, ale dělit a tříštit. Společnost je kapitalistická, tj. vládne v ní svoboda a zájem jednotlivce, čili individualismus a vše je podřízeno soukromému vlastnictví, zisku a kapitálu, které kapitalismus brání dravou bezohledností a třeba i zabíjením nebo válkou, a každý pokus o nekapitalistický systém zničí.

Tak zničil socialismus, v němž jsem měla možnost žít a poznat, že v něm vládne svoboda a zájem všech, čili kolektivismus, a vše je podřízeno důstojnosti člověka a všeobecnému vlastnictví, které vycházejí z uvědomění, že svoboda je poznaná nutnost.

Kapitalistická společnost záměrně, pod záminkou svobody a demokracie, nechává společnost tříštit na »vrstvy« rouškařů – nerouškařů, starých – mladých, úspěšných – neúspěšných, vrstvy bohatých – chudých, prozápadních – provýchodních. Proč tříštění? Protože kapitalismus se bojí jednoty, která má takovou sílu, že může odstranit jeho podstatu, tj. vykořisťování, díky němuž vytváří soukromý majetek, zisk, kapitál.

Ty to vykořisťování v dnešním vyspělém, digitálním a hlavně globálním světě nevidíš. Nevidíš, že skoro desetina našich občanů žije okolo hranice bídy, že na 700 tisíc lidí je v exekuci, ale nevidíš ani miliardáře, kteří nepředvádějí své bohatství jen proto, aby sis neuvědomil, že k němu přišli jen a jen vykořisťováním, ne poctivou prací. Bojí se, že si uvědomíš toto: bídu a hlad na naší planetě lze vyřešit jedině odstraněním vykořisťování. Musely by se zevšeobecnit a zestátnit hlavní výrobní prostředky, nerostné bohatství, banky, pojišťovny, půda, veřejná doprava, zdravotnictví, školství – prostě to, co slouží k nedozírnému a nehoráznému kupení soukromého vlastnictví.

Tohle Ti nikdo neřekl, neboť školy a média této společnosti do Tebe cpaly »pravdu a lásku« tak šikovně a umně, že se Ti v mysli změnily na »lež a nenávist«. Na lež o rodné zemi, o předcích, o slovanském bratrství, o tradicích, na lež o hrdinech a hlavně o dějinách, boji za spravedlnost a lidská práva.

Kterou stranu vybereš? Všechny chtějí zlepšit život občanů tak, že »vylepší kapitalismus« a že budou zastírat jeho hlavní problémy, tj. kam vpadnout, kam vrhnout nahromaděné zbraně, kde vzít ropu, jak se zbavit miliard lidí, jak je oklamat. Václav Jumr řekl: »Kapitalismus má lidskou tvář dočasně, je to tvář upravená šminkou konzumního zboží a blýskavou, ale nejistou životní úrovní. Jakmile přijde nepohoda, maska padá a kapitalismus se stává ŘÍŠÍ ZLA...«

Jen jediná strana chce kapitalismus ne vylepšovat, ale odstranit, má velké zkušenosti, plní vždy své sliby a její hvězda svítí v dáli lidskými, čistými ideály.

Vybírej, vnoučku, s rozvahou. Přeji vše nejlepší Tobě i celé naší zemi.

Tvoje milující babička

Ivana FILIPSKÁ st.