Podivná předvolební diskuse nevládních ekologů

Sdružení nevládních ekologických organizací Zelený kruh, Hnutí Duha, Greenpeace ad. uspořádala 13. září v pražském Divadle Archa předvolební diskusi předsedů významných politických stran na téma »K politice ochrany klimatu a životního prostředí«.

Pozvání přijali jen ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), Ivan Bartoš (Piráti + STAN), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09, resp. Spolu) a spolupředsedkyně Strany zelených Magdalena Davis. Karel Havlíček za ANO se omluvil na poslední chvíli, ostatní pozvaní předsedové se omluvili s předstihem.

Hlavní otázky se týkaly ochrany klimatu. Byly formulovány takto:

1. Který rok vaše strana chce ukončit těžbu a spalování uhlí v ČR?

2. Který rok vaše strana chce zakázat výrobu a prodej aut se spalovacími motory?

3. Na kolik procent jste připraveni zvýšit podíl ekologického zemědělství?

Kdy zakázat uhlí?

Na první otázku padla celá polovina vyměřeného času. Podle Davis Zelení chtějí skončit s uhlím v roce 2030, Bartoš a Pekarová v roce 2033. Zaorálek sice nezpochybňoval možnost odejít od uhlí v roce 2038, ale také krotce upozornil na vážné sociálně ekonomické problémy odchodu od uhlí. Již teď chudí lidé na Ostravsku v zimě doma pořádně netopí, neboť se jim na potřebné topení nedostává peněz. Ceny paliv a energie přitom letí nahoru, mimo jiné v důsledku prudkého zdražování ceny kontroverzních emisních povolenek.

Davis, Bartoš a Pekarová odmítli další finanční tunel v rámci nekvalifikované podpory obnovitelných zdrojů energie i obavu z něj. Je to na pováženou, protože k dalšímu pokusu o takový tunel v létě ve Sněmovně došlo, takže by to přinejmenším Bartoš a Pekarová měli vědět. Mám za to, že při slovním odmítání dalšího finančního tunelu po něm reálně více méně volají. Že potřeby prudkého růstu výroby paliv a energie z obnovitelných zdrojů znamenají další citelnou devastaci krajiny, nestálo nikomu za zmínku.

Náhrada uhlí obnovitelnými zdroji paliv a energie při dočasné, asi 15leté výpomoci zemního plynu podle pořadatelů není problém, což krotce problematizoval pouze Zaorálek. Znamená to citelné zdražení elektřiny i tepla. Na zásadní problém úspor paliv a energie si ke konci vzpomněla jen Davis. Důležitou otázku, zda požadovaný odchod od uhlí v konkrétních podmínkách ČR pomůže ochraně stability klimatu, si nepoložil nikdo. Prý s Evropskou unií… V konkrétních podmínkách ČR jde především o náhradu uhlí zemním plynem. Ze spálení má sice nižší emise skleníkových plynů, způsobujících zhoubné oteplování povrchu Země. Pokud ale do emisí započítáme také úniky metanu při jeho těžbě, vychází zemní plyn hůř, byť významná část emisí bude započítána v zemích jeho těžby a exportu. Jak je známo, skleníkové plyny zvyšují teplotu povrchu Země nezávisle na místě emise.

Jadernou energetiku zcela odmítá Davis. Pekarová a Bartoš jsou pro dostavbu Dukovan za podmínky, že dodavatelem nebudou firmy z Ruska a Číny. Prý z bezpečnostních důvodů. Je veřejným tajemstvím, že největší nebezpečí představuje výstavba jaderné elektrárny preferovaným americkým Westinghousem, který za posledních 20 let žádnou jadernou elektrárnu nepostavil. Je tudíž zárukou velkého průšvihu. Francouzský Framatom staví dlouhodobě jen dvě nové jaderné elektrárny. Má s nimi obrovské problémy – mnohaleté zpoždění a násobné zdražení výstavby. Korejský dodavatel pro změnu nestaví jaderné reaktory o požadovaném výkonu 1200 MWe. Rozumím-li tomu dobře, Spolu a PirStan jdou na hazard s jadernou bezpečností, protože není nad jejich nemoci rusofobie a sinofobie. Že nové Dukovany nebudou ani v uvažovaném roce 2040 a česká elektroenergetika a klimatická politika se ocitnou pod drnem, je zřejmé. Vyjádření Zaorálka bylo velmi opatrné. Není prý odborník.

Biopaliva první generace (bionafta, biolíh) odmítli všichni účastníci. Není to tak dávno, co tvrdili něco zcela jiného. Prý je zruší. Zda chtějí jít proti špatným směrnicím EU, neřekli.

Další problémy

Zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035 vidí jako bezproblémový Davis, Bartoš a Pekarová. Prý bude i dřív. Zaorálek zde vidí vícero problémů. Prodej elektromobilů v ČR se soustřeďuje na lehké užitkové vozy, tudíž podpora jde bohatým, resp. je to asociální. Chudší část obyvatel na elektromobil nebude mít peníze. Na základní potřebu minimalizovat dopravní potřeby a rozvíjet železniční dopravu si ke konci vzpomněla jen Davis.

V zemědělství byli pro malé zemědělské podniky všichni kromě Zaorálka, požadovalo se tam rozčlenění polí na menší celky a omezení dotování zemědělství. Potravinová bezpečnost je pro ně věc neznámá. V nejhorším se prý potraviny dovezou. Za kolik a bude-li odkud, nestálo za zmínku.

Kůrovcová kalamita byla přičtena výlučně klimatickým změnám. Chápu, organizátoři se o ni například na Šumavě významně zasloužili. Diskutující žádali převážně listnaté lesy a odmítali ničení lesní půdy. Jen Davis žádala též lesy různověké. Zaorálek rozhodně odmítl privatizaci lesů.

U ochrany vod byla ostře kritizována zamýšlená výstavba nových přehrad a nedostatečná obnova malého vodního koloběhu.

V případu otrávení Bečvy v délce 40 km 20. září 2020 konstatovali selhání vyšetřování, kritizován byl ministr životního prostředí Richard Brabec a zejména šéf České inspekce životního prostředí Erik Geuss. Zaorálek byl zdrženlivější.

V ochraně přírody – kdo slíbí víc nových velkoplošných chráněných území – všichni slíbili NP Křivoklátsko (soustrast smrčině kolem Emilovny) a Soutok Moravy a Dyje.

Celkem vzato, myšlenky předřečníků si druzí hosté rychle osvojovali. Mnozí tam vícekrát předvedli slušnou slovní ekvilibristiku. Pekarová slibovala tak, že popírala pravicový program tržního liberalismu koalice Spolu. Nepředpokládám, že své sliby myslí vážně. Tedy pokud ví, co slibuje. Dotazy z pléna nebyly připuštěny. Následně se v tisku »obuli« do Zaorálka. Byl prý málo ekologický. Je možné, že prozíravější předsedové politických stran se neomlouvali jen z nedostatku času. Bylo od počátku jasné, že kdo nebude pískat podle přání radikálních ekologů, bude špatný.

Jan ZEMAN