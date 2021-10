Dopis Mexičanům k 200. výročí

Papež František připustil, že představitelé katolické církve se v minulosti dopustili chyb při působení mezi domorodými obyvateli Mexika. V dopise Mexičanům u příležitosti 200. výročí nezávislosti této latinskoamerické země také uvedl, že jeho předchůdci i on kvůli tomu už dříve požádali o odpuštění. Také vzkázal Mexičanům, aby upřednostnili dialog a přestali otevírat staré rány.

»Nevyvolávejme útrapy minulosti, ale poučme se z nich a pokračujme v krocích, které směřují k zahojení ran a otevřenému dialogu,« přečetl z papežova dopisu mexický kardinál Rogelio Cabrera. Učinil tak na videu, které se odvysílalo na pravidelné ranní tiskové konferenci mexického prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora, přezdívaný AMLO. Papež František rovněž napsal, že při různých příležitostech on i jeho předchůdci požádali o odpuštění za osobní i společenské hříchy a za všechna opominutí, která nevedla k šíření evangelia.

Papež František. FOTO - Wikimedia commons

Levicový prezident AMLO od nástupu do úřadu v prosinci 2018 několikrát vyzval katolickou církev i Madrid, aby se omluvily za činy spáchané v době kolonizace území dnešního Mexika od 16. století. V tomto smyslu už v roce 2019 poslal dopis španělskému králi Felipemu VI. a papeži Františkovi. Španělská vláda tehdy uvedla, že tehdejší postup Španělů na americkém kontinentě nemůže být posuzován podle současných kritérií.

Mexiko si nyní připomíná dvě stě let od své nezávislosti. Už v měsíci srpnu si ale připomnělo 500. výročí dobytí města Tenochtitlán španělskými dobyvateli. Toto město se rozkládalo na ostrovech jezera Texcoco a na jeho místě posléze vyrostlo nynější hlavní město Mexika. Vláda však toto výročí prezentuje nikoli jako pět set let od španělské conquisty (dobývání), nýbrž jako připomínku 500 let od »domorodého odporu«.

(ava, čtk)