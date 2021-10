Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Registrace Sputniku V

Všechny překážky registrace ruské vakcíny Sputnik V proti COVID-19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byly odstraněny, řekl v sobotu ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško. Pro úspěšnou registraci zbývá dokončit několik administrativních kroků.

Sputnik V, který je používán v Rusku i desítkách dalších zemí, aktuálně přezkoumává WHO i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jejich schválení může vakcíně otevřít dveře na nové trhy, a to především v Evropě. Muraško upřesnil, že společnost, která má na starosti registraci Sputniku V Světovou zdravotnickou organizací, musí ještě předložit několik doplňujících dokumentů a podepsat několik ujednání. WHO zatím Muraškovo sdělení nekomentovala. Zdravotnická organizace v červenci uvedla, že během svého přezkoumávání výroby Sputniku V narazila na problémy týkající se plnění lahviček v jedné z továren. Výrobce uvedl, že od té doby již všechny připomínky WHO vyřešil. Ministr Muraško se v sobotu v Ženevě setkal s generálním ředitelem WHO Tedrosem Adhanomem Ghebreyesusem.

(čtk)