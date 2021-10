Ilustrační FOTO - Haló noviny

Británie. Nasazení armády není všelékem

V Británii zásobují čerpací stanice palivem armádní řidiči. Na mnohých pumpách, zejména v Londýně a na jihovýchodě země, v pátek pohonné hmoty zcela došly, u ostatních čerpacích stanic se tvořily dlouhé fronty. Ostrovní země má za sebou chaotický týden, během něhož motoristé v panice skupovali pohonné hmoty do zásoby a na benzinkách docházelo i k potyčkám.

Britská vláda povolala armádu, aby pomohla s řešením situace, která nastala v důsledku brexitu i pandemie a akutnímu nedostatku řidičů cisteren. Vláda v pátek oznámila, že 200 armádních pracovníků obsluhy cisteren, z toho 100 řidičů, během víkendu dokončí zácvik a v pondělí začnou rozvážet pohonné hmoty. »Zatímco situace se stabilizuje, ozbrojené síly jsou tu, aby zaplnily jakékoli kritické pracovní místo a pomohly udržet zemi v chodu podporou průmyslu zásobování obslužných prostor pohonnými látkami,« uvedl britský ministr obrany Ben Wallace.

Zásadní obrat nenastane

Šéf asociace provozovatelů nezávislých čerpacích stanic Brian Madderson však sdělil, že nasazení armádních řidičů zásadní obrat situace nepřinese. »Nebude to zásadní všelék. Je to velká pomoc, ale z hlediska objemu toho nezvládnou odvézt zas tak moc,« řekl. Vláda konzervativního premiéra Borise Johnsona v pátek pozdě večer oznámila, že prodlouží platnost dočasných víz, které chce udělit asi 5000 řidičům kamionů na překlenutí současného krizového stavu. Víza budou nově řidiče opravňovat k práci v Británii až do konce února. Původní trvání víz do Vánoc označovali jako příliš krátké mnozí kritici, podle nichž by tak krátká doba pobytu nepřilákala dostatek zahraničních pracovníků. Kabinet uvedl, že 300 řidičů cisteren bude moci přijít do země v podstatě ihned. Zbylých 4700 dočasných víz je určeno pro zahraniční řidiče kamionů vozících jídlo, kteří budou moci do země vstoupit od konce října.

Vláda myslí na krocany

Podle distributorů je v Británii bez paliv více než 2000 čerpacích stanic a zpravodajové Reuters uvádí, že v Londýně a jižní Anglii jsou stále zavřeny desítky benzinových pump. U těch, které ještě nezavřely, se tvořily fronty často rozlícených řidičů. Opoziční strany vyvíjejí tlak na Johnsona, aby tento týden svolal parlament, který by se podle nich měl zabývat dlouhodobějším řešením nedostatku pracovníků a trhlin v dodavatelských řetězcích. Na malé množství řidičů kamionů si v posledních měsících stěžuje řada velkých firem. Na některých místech prořídly regály v supermarketech, což vyvolalo strach obchodníků o situaci před Vánocemi, kdy jsou prodeje obvykle největší za celý rok. Vláda ve snaze předejít nedostatku krocanů, kteří jsou v Británii tradičním vánočním pokrmem, se chystá přijmout od konce října do konce roku 5500 zahraničních pracovníků do chovů drůbeže.

Profese řidiče mladé neláká

Johnsonova vláda se snaží utišit kritické hlasy, podle nichž je nedostatek řidičů důsledkem odchodu Británie z Evropské unie. Británie nicméně odchodem přišla o jednu ze základních svobod »27«, jíž je volný pohyb pracovníků mezi členskými zeměmi. Po brexitu odešly desítky tisíc řidičů do svých rodných zemí, čímž zhoršily situaci v sektoru, který se už tak potýkal s nedostatkem pracovní síly. Situaci ztížila pandemie, kvůli níž rovněž řada řidičů odešla pryč z Británie. V důsledku koronavirových restrikcí pak přestaly na čas fungovat autoškoly a na pracovní trh tak přicházelo méně nových řidičů než obvykle. Profese řidiče kamionu přitom kvůli špatným platovým a pracovním podmínkám láká stále méně mladých.

(ava, čtk)