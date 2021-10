Ilustrační FOTO - Pixabay

Americké ženy hájí své právo

Ve Washingtonu, v texaském Austinu a dalších amerických městech vyšly v sobotu do ulic demonstrantky při pochodech za právo žen na potrat. Tisíce žen se před největším z pochodů v americké metropoli sešly před Bílým domem, více než tisíc lidí demonstrovalo i před budovou Kapitolu v Texasu proti nedávno zavedenému přísnému omezení potratů.

Ženy protestující ve Washingtonu pochodovaly k budově amerického nejvyššího soudu. Soudci budou mj. rozhodovat o případu v Mississippi, který by mohl zvrátit přelomový verdikt z roku 1973 v kauze Roeová vs. Wade. Rozhodnutí tehdy de facto povolilo potraty v celých USA až do chvíle, kdy je plod schopen přežít mimo dělohu. Zastánci práva na potrat se nyní bojí, že nejvyšší soud, kde mají většinu šest ku třem konzervativci, by mohl toto rozhodnutí zakládající precedent zrušit. Případ Roeová versus Wade připomněly i demonstrantky shromážděné před Bílým domem - některé z nich na sobě měly trička s nápisem 1973. Další držely transparenty s hesly Hleď si své vlastní dělohy či Potrat je osobní volba, ne právní debata. A skandovaly Moje tělo, moje volba.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Boj i po 40 letech

Studentka Elaine Baijalová (19) řekla, že pochodů za legalizaci potratů v 70. letech 20. století se účastnily její matka i babička. »Je smutné, že za svá práva musíme bojovat i o 40 let později. Ale je to tradice, v níž chci pokračovat,« dodala. Pochod ve Washingtonu je jedním ze 660 podobných protestů po USA. V Texasu, dějišti celonárodního boje proti zákazu potratů, se kromě Austinu bude pochodovat i v dalších městech. V Texasu 1. září začal platit zákon zakazující provádět téměř všechny potraty od zhruba šestého týdne těhotenství, kdy lze detekovat srdeční tep embrya. V momentě, kdy začíná být možné pozorovat tep embrya, většina žen ani netuší, že je těhotná.

Doba je temná

Texaský zákon inspiroval řadu účastnic i žen, které k demonstrantkám promlouvaly. »Doba je temná, ale proto jsme tady. Boj je teď před vaším prahem, ať už jste kdekoli,« řekla ředitelka organizace na podporu plánovaného rodičovství Planned Parenthood Alexis McGillová Johnsonová. Texaské ženy podle ní od začátku září musí trávit dlouhé hodiny cestou za hranice státu, aby těhotenství ukončily. Brigid Leahyová z Planned Parenthood ve státě Illinois uvedla, že některé Texasanky za zákrokem zamířily až do jejího státu, který je vzdálen nejméně šest hodin cesty - od hranic ke hranicím víc než 640 kilometrů. »Snaží se přijít na to, jak zaplatit za letenku, benzín, nebo lístek na vlak, mohou potřebovat hotel nebo jídla. Musí si zařídit volno v práci, hlídání dětí. Může to být opravdový boj,« uvedla.

(ava, čtk)