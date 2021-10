Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Volby rozhodnou nerozhodnutí

Sněmovní volby by podle modelu agentury STEM na konci září vyhrálo vládní hnutí ANO s 27,3 procenta, i když proti předchozímu modelu ztrácí. Na druhém místě by byla koalice SPOLU tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 21,4 procenta, která minule měla 20 procent. Třetí by skončila koalice Pirátů se STAN s výsledkem 17,4 procenta, minule měla 18 procent. Výsledky průzkumu představila televize Prima CNN.

Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD s výsledkem 12,3 procenta, KSČM se 6,5 procenta a hnutí Přísaha s 5,7 procenta. Nynější vládní ČSSD by podle aktuálního průzkumu s výsledkem 4,4 procenta zůstala mimo Sněmovnu. Ředitel STEM Martin Buchtík k tomu v diskusním pořadu Partie CNN Prima News vysvětlil, že pokles ANO o zhruba pět procentních bodů neznamená, že by hnutí od předchozího průzkumu ubyla část voličů. »Nešli vlastně nikam, zůstali u ANO. Nerozhodní voliči se přesunuli k jiným stranám,« zdůvodnil výsledek. Buchtík dodal, že nerozhodní voliči jsou lidé, kteří tolik nesledují politiku, rozhodují se na poslední chvíli a mohou hlasovat na základě emocí. Pro výsledek voleb přitom podle něj bude důležité to, kam se tito voliči přikloní. »Rozhodovat budou spíše ty strany, které se budou pohybovat kolem pětiprocentní hranice. Je to otevřená hra, nedá se to ani týden před volbami určit. V tom jsou ty volby zcela výjimečné,« podotkl.

Při přepočtu preferencí na mandáty by hnutí ANO získalo 64 poslanců, koalice Spolu 48, Piráti a STAN 39 zákonodárců, SPD 26, KSČM 13 a Přísaha deset poslanců.

Udržet levici v parlamentu

»Myslím, že volič by se měl zajímat spíše o ty kandidující strany samotné, méně o preference, protože upřímně řečeno, tvrdá data nám dají jenom volby,« řekl k tomu ve druhé polovině Partie na CNN Prima News poslanec Jiří Dolejš (KSČM). »Nezpochybňuji práci agentur, preference samotné dávají empirická data, ale modelová schémata už jsou zkreslená, protože ta modelová úvaha je o tom, že rozhodnete za ty nerozhodnuté.« Nikdo neví, kolik nerozhodnutých kam půjde. Beru to s velkou rezervou. Pro nás je důležité, že jestliže představitel agentury STEM řekl, že ANO voliče neztrácí ani nezískává, mohly by být volební výsledky zhruba jako v roce 2017, kdy jsme byli na více než sedmi procentech. Pro nás je to závazek, abychom udělali vše pro to, aby levice byla v Parlamentu, uzavřel Dolejš.

Jeho partnery v diskusi byli Zuzana Majerová Zahradníková za Trikolóru Svobodné Soukromníky, Robert Šlachta z Přísahy a sociální demokrat Roman Onderka. Moderátorka Terezie Tománková od voleb přešla k tématu růstu inflace a zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou (ČNB).

»ČNB má v popisu práce reagovat na nerovnováhu v cenách, činí tak. Otázka je, zda bude v tomto trendu pokračovat, protože když to přeexponuje, tak to nesmírně zkomplikuje export. Zatím se to kompenzuje oživením na světových trzích, ale exportéři už teď mají obavy,« uvedl Dolejš.

Lidem byty nikdo nemůže sebrat

Komunisté prý chtějí lidem znárodňovat byty, uvedla Tománková další velké téma letošních voleb: dostupnost bydlení. »V ČR byla většina bytů privatizována lidmi, kteří tam bydleli. Těm byty nikdo nemůže sebrat, to je nesmysl,« reagoval Dolejš. KSČM ctí ústavní právo na ochranu vlastnictví. My chceme regulovat ty, kdo skupují celá sídliště jako velkoobjemové zhodnocení kapitálu. Když koupíte byt pro děti nebo vnoučata, je to v pohodě. Ale když koupíte kus sídliště, mělo by to být zdaněno, protože to je forma tvrdého podnikání, je přesvědčen Dolejš.

Moderátorka také chtěla vědět, jaký mají strany názor na přijetí eura v Česku. Majerová Zahradníková i Šlachta zavedení eura v Česku odmítli s tím, že nechtějí ručit za dluhy jiných zemí. Onderka konstatoval, že ČSSD chce přijmout euro až v okamžiku, kdy to bude pro Česko výhodné.

O euru musí být referendum

»Přijetí eura je politické rozhodnutí a troufnu si odhadnout, že před nově zvoleným parlamentem vůbec stát nebude. Neznám významnější politickou sílu, která by říkala, že v tomto volebním období máme přijmout euro. Za prvé na to nejsme připraveni, protože kvůli růstu zadlužení už neplníme ani Maastrichtská kritéria, a také vstoupit do toho systému chvíli trvá a má nějaké náklady. A pokud jde o podnikatelskou veřejnost, kde bychom to možná očekávali, velké firmy už dávno mají účty v eurech a nevyžadují to. My dlouhodobě říkáme, že euro není aktuální problém, pokud se k němu vůbec máme dostat, tak nastolme referendum a před referendem důkladnou vysvětlovací kampaň, aby lidé věděli, co se na ně chystá,« požaduje Dolejš.

Tománková chtěla vědět i to, s kým by se KSČM chtěla podílet na vládě. »Jen tři roky, ale zato velmi bolestivě jsme podporovali končící vládu. Říkám bolestivě, protože i když tato vláda některé naše požadavky plnila, ztrácela na důvěryhodnosti pro naše voliče,« připomněl Dolejš. Z toho podle něho logicky vyplývá, že pokud by se KSČM v novém parlamentu rozhlížela s kým spolupracovat, může se stát, že důvěra už nevznikne, pokud nebude ochota k významným ústupkům programového charakteru. »Jinak budeme hřímat z opozice, protože si myslíme, že i to je důležité, protože mobilizovat lidi proti nedobré vládě je také významná politická role,« uzavřel Dolejš.

