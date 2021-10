Panelisté odborného semináře v Lovosicích, v popředí moderátor a organizátor Petr Bureš.

Seminář s širším myšlenkovým obohacením

Litoměřický odborný seminář (LOS), jenž nese název podle místa, kde proběhly jeho první ročníky, a který se přesunul do sousedních Lovosic, přivítal v sobotu 2. října v Kulturním domě Lovoš desítky posluchačů a devět řečníků. Konal se již posedmé.

Jak akci nazvali někteří z hostů, šlo vlastně o česko-slovenský panel, protože jeho dva účastníci žijí na Slovensku: poslanec Smeru Ľuboš Blaha, který přijel osobně a je tradičním panelistou, a ekonom a filozof profesor Peter Staněk, jenž se připojil po telefonu. I on patří k pravidelným přednášejícím.

Akci finančně podpořila prostřednictvím frakce Levice v Evropském parlamentu europoslankyně KSČM Kateřina Konečná a spolek SIVA, jehož zakladatel Petr Bureš je členem KSČM a organizátorem i moderátorem semináře.

Europoslankyně zdůraznila, že levice si zvykla klouzat jen po povrchu problému a k tomu, aby se objasnily kořeny soudobých procesů, jsou právě vhodné obdobné semináře jako ten v severočeských Lovosicích. Od levice lidé očekávají alternativnost, akceschopnost, čitelnost a radikálnost (což neznačí být zaslepeným extremistou), zdůraznila. Skutečnou politickou alternativou je jen ta, která chce měnit současný kapitalistický režim a nabídne konkrétní sociální program vycházející z českých tradic. »V kapitalismu se skutečná zelená politika nedá dělat, neboť zelené řešení stojí v cestě nejbohatším k ještě větším ziskům.« Západní levice pro ochranu menšin zapomněla na většinu, z níž vzešla a o jejíž zájem se má primárně starat, míní. KSČM neprospěl »tanec mezi vejci« daný podporou vlády Andreje Babiše.

KSČM je stranou internacionální, která se zajímá o postavení pracujících a neprivilegovaných kdekoli ve světě, ale řešením migrační krize je výhradně stabilizace kontinentů, odkud emigranti prchají. Byla to v českém kontextu KSČM, která jako první jasně řekla »ne kvótám a nesmyslné politice vítačů«, nebyl to Okamura, připomněla Konečná, jež je přesvědčena, že není čas vést vnitřní války, je potřeba se postavit skutečným nepřátelům.

K. Konečná, Ľ. Blaha, J. Skála, P. Hampl a další.

Čest práci!

Slovenský poslanec Blaha, který začal svůj příspěvek pozdravem Čest práci!, připomněl, že infrastruktura, podniky, hutě, doly, přehrady aj. byly zbudovány »díky našim levičákům, komunistům, našim otcům«. V současném kapitalismu obě ekonomiky, slovenskou i českou, ovládají zahraniční kapitálové skupiny, kterým vycházejí vstříc vládní činitelé, stali jsme se koloniemi. »My můžeme jen otročit.« Blaha zkritizoval slovenského premiéra Matoviče, předsedu parlamentu i prezidentku. Na Bratislavském hradě překládají do slovenštiny »pokyny přicházející z americké ambasády«.

Levice podle něho nesmí být odtržená od zájmů vlastních občanů, měla by být »doma«, tedy řešit domácí problémy pracujících jako platy, bydlení, zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti... Podle něho německé Die Linke uškodilo, že řeší práva zvířat či WC pro transsexuály, a to se projevilo v nízkém volebním zisku Linke u voleb do Spolkového sněmu.

»Na Slovensku, když řeknu Rusko, jsem nepřítel,« odtušil Blaha s tím, že veřejně připomíná, že celé Slovensko od fašismu osvobodila právě Rudá armáda, proto je ruský národ naším bratrským národem. Poukázal také na to, co činí naši noví spojenci v NATO, Američané, kteří rozbili řadu zemí.

Neudržitelný nerozvoj

Do diskuse přispěl také předseda Asociace D-O-L a člen správní rady Českých loděnic Jan Skalický, který - jak přiznal, obvykle bývá voličem pravicových stran. Pozoruje však neudržitelný nerozvoj, kdy současný režim není schopen rozvíjet české hospodářství a budovat. V roce 1987 byl poprvé definován pojem udržitelný rozvoj, »ale ten byl zneužit tak, že se nerozvíjíme,« uvedl a zeptal se, v čí prospěch. Doložil to fakty: Například se u nás průměrně ročně postaví 7-8 km dálnic, přičemž v Číně 9000 km. Pokud bychom přepočítali tento údaj na počet obyvatel, měli bychom stavět na 90 km ročně, což se neděje; nestaví se železniční koridory, vodní cesty, systém »strachu z korupce« vede k tomu, že se v hlavním městě nestaví radiály ani okruhy. Neschopnost České republiky postavit jadernou elektrárnu označil za ostudu, když to dokázalo Československo! Sami sobě kanibalizujeme projekty, vytratila se schopnost budovat, uvedl.

Skalický nechápe, jak je možné, že ačkoli ČR podepsala tzv. Green Deal, v němž je i požadavek převedení dopravy ze silnic na vodní toky, neexistuje u nás podpora vodní cestě. Pozastavil se nad neexistující výstavbou hospodářských celků – obrovská Orlická přehrada byla postavena za šest let a kolaudace prvního polistopadového vodního díla Kryry je plánována až na rok 2045!

Komunistický historik a publicista, kandidát do Sněmovny v Praze Josef Skála navázal, že socialistické Československo dodávalo do světa kompletní investiční celky, 24 jaderných reaktorů, cukrovary, závody, elektrárny, čímž srovnal tato fakta s realitou ČR - montovnou. Dokud měl západní kapitál kam expandovat, expandoval, to byla podstata zájmu Západu o socialistické země. Nyní narůstá rozpor mezi kapitálem a kupní silou lidí. Jedině nové zdroje rozvoje nás mohou vrátit do »extraligy«, je přesvědčen Skála.

Skála je pro spolupráci s širším spektrem odborníků, kteří také vidí tyto negativní tendence, chce hledat společnou cestu s ostatními. Proto mj. patří k zakladatelům spolku Kudy z krize, na jehož činnosti se budou podílet také sociolog Petr Hampl, makroekonom Jaroslav Šulc, Jan Skalický, sociolog Jan Keller, spisovatelka Lenka Procházková ad.

Vzájemné obohacení

Seminář byl nabit informacemi, a protože posluchači vyslechli širší názorové spektrum, aniž by přirozeně se vším souzněli, ocenili všichni vzájemnou toleranci, která je v dnešní době vzácná. »Je skvělé, že se lidé dokážou vzájemně obohacovat. Rozum je nejmocnější zbraň pro ty, kteří nemají peníze,« uvedl svou přednášku na téma »Na čem by bylo dobré (nutné) se shodnout« docent Radim Valenčík. V programu semináře byli také historička Marie Neudoflová, sociolog Petr Hampl a novinář a spisovatel Petr Hájek.

Hampl poukázal např. na to, že ačkoli se téma jaderných zbraní neobjevuje na prvních stránkách tisku, nezmizelo. Probíhá tzv. afghanizace světa. Ačkoli se společnost snaží vymýtit sobectví coby pravicové dědictví, měla by zůstat osobní odpovědnost, vědomí, že demokracie není bez chyby, a »počítejme s tím, že lidé mají špatné vlastnosti, dělejme zákony tak, aby prospěch byl pro většinu«.

Hájek, jenž je pro vystoupení ČR z EU, apeloval na znalost souvislostí jevů ve společnosti i historii. Náhoda je dle něho slovem pro stav, kdy tyto souvislosti neznáme, a hned uvedl několik příkladů z nedávné historie, kdy nešlo o náhodu, nýbrž o promyšlený tah určitých mocností či mocenských skupin. Ty mj. nemají zájem na smysluplné spolupráci Ruska a Německa.

Seminář se zkratkou LOS se stává prostorem pro hledání širších souvislostí a nalézání širší shody i s odborníky, kteří se nemusí hlásit k levici. Občany to zajímá, o čemž svědčila bohatá diskuse, která korunovala šestihodinovou akci.

Záznam z LOS:

Odkaz na playlist, kde jsou zvlášť jednotlivá vystoupení:

https://youtube.com/playlist?list=PLbjEA1ku806jATBqhkYdAnBADlF0oM2bh

Link na celý záznam nesestříhaný:

https://youtu.be/YZitRjIOo5Y

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ