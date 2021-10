Říká se, že opakování je matka moudrosti…

Středočeský kraj vedený Piráty, STAN, ODS si nedá pokoj. Nabízí se i známé přísloví »nedá pokoj, až tam vleze«.

Kolik podpisů již bylo sebráno na podpisových listinách proti rušení lokálních tratí či výraznému omezování spojů na železnici ve Středočeském kraji. Kromě iniciativy sbírající petici se KSČM jako jediná obrátila na občany obcí, městyse, města dotčených tratí, aby vyjádřili nesouhlas s tímto krokem. Ano, vyjádřili. Kraj je však jako beran. Zejména Piráti a STAN tvrdě trvají na svém a vše chtějí řešit autobusovou dopravou. Ptám se: chtějí vědomě zahodit boj za jeden z nejekologičtějších způsobů dopravy osobní a nákladní, a sice po železnici? Chtějí vyhodit několik desítek milionů korun, v odhadu téměř více než 300 milionů, za modernizaci těchto tratí v uplynulých dvou letech? Jde jejich krátkozrakost tak daleko, že dokonce svou představu rozšířili o snahu omezit i spoje jak osobní, tak rychlíkové páteřní přepravy po železnici na hlavních železničních koridorech, například ve směru na Beroun? Ptám se tedy - co služba, vlastně závazek občanům udržet dostupnost cest do zaměstnání, škol, k lékaři, za službami?

Železniční osobní doprava ve Středočeském kraji díky KSČM fungovala dvacet let bez výrazných výkyvů ve prospěch občanů. Přijdou Piráti, STAN, ODS - a vše je jinak. To není služba občanům, to je vydírání občanů. KSČM proti tomuto záměru bude aktivně bojovat.

Neméně závažná je skutečnost, že s jídlem roste chuť. Nestačilo zrušit školní jízdné. Teď se náš pravicový kraj, respektive středočeské hejtmanství, chce zbavit některých příspěvkových organizací. Konkrétně základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže, takzvaných »domečků«. Myslím, že sloučením gymnázií v Příbrami a zrušením několika dalších středních škol hrnec prostě přetekl a je třeba říci NE! Některá města ale plán krajské koalice na převzetí odmítají. Odmítáme ho i my komunisté.

Hlas pro KSČM je hlasem pro zachování všech těchto věcí od dopravy po občanskou vybavenost, kterou jsme pracně dvacet let budovali. KSČM je, vážení občané, na Vaší straně.

Stanislav GROSPIČ, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji