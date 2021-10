Přitažlivý venkov pro život

Pro Šumpersko a Jesenicko, za které jsem kandidoval do Senátu Parlamentu ČR před třemi roky, jsem chtěl budovat již dlouhá léta proklamovaný tunel pod Hrubým Jeseníkem, a zejména pak napojení na dálniční síť z Olomouce do Hradce Králové právě s odbočkou na Jeseník a do Polska. Polská strana již své řešení dokončuje, ale opět mimo nás! Dálnice povede do Králicka na tzv. německou spojnici Wroclav - Vídeň. Také elektrifikace železniční trati Olomouc – Hanušovice – Jeseník jsme se i přes dvouletou výluku tratě, přesněji 292 Šumperk - Jeseník – Krnov, nedočkali. A všechny tyto projekty mohly být spolufinancovány Evropskou unií.

Druhá, ještě obsáhlejší část, je technická infrastruktura, tam se obce, jejich starostové, obecní rady i zastupitelé snaží - vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, na to vše se využily jak republikové, tak krajské dotace. Zbudovaly se sběrné dvory, třídí se odpady do pronajatých popelnic, vytváří se bioodpad atd.

Přetrvávají však problémy s energetikou - trafostanice, energetické vedení, komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení – mobilní spojení i produktovody. Vesnice Jesenicka a Šumperska jsou především hory se všemi jejich důsledky – vítr, sněhové vánice i bouře. To jsou tedy přetrhaná vedení, výpadky mobilních operátorů i rozhlasového a televizního vysílání.

V mnohých vesnicích je zaveden plyn, ale jsou i části vesnic – samoty osm až dvanáct chalup, kam dosud nebyl přiveden plyn a někdy ani elektrický proud. A tady je další pole působnosti i právě rozvoj těchto osad jak pro zimní, tak letní rekreaci s čistým vzduchem atd.

Je velký problém, když napadne spousta sněhu, který rychle taje, nebo přijdou mohutné déletrvající deště. V této části Moravy - spolu se stejnojmennou řekou pramenící pod vrcholem Králického Sněžníku, která nemá na svém toku žádnou přehradu - k prevencím proti povodním slouží četné hráze a odlehčovací ramena, která by zachytila tyto spousty vod a využila je jednak jako vodu pitnou, ale i k výrobě elektřiny. Jedinou velkou vodní elektrárnou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně. Může být ale i další, plánovaný kanál Dunaj–Odra–Labe, který bude potřebovat pro splavnění také vodu, anebo systém postupných elektráren, tak jak je tomu například na Povážské kaskádě na Slovensku.

Třetí – občanské vybavení. To zpravidla venkov měl a má vybudováno, bohužel však ubývá jednak kvůli malé poptávce obyvatel prodejen se smíšeným zbožím, restaurací nebo kulturních středisek, tak z rozhodnutí vyšších míst i pošt, zdravotnických středisek a lékáren. Úbytkem osob na vesnicích se ruší i malotřídky, děti dojíždějí do střediskových obcí či měst. Venkov vymírá.

Ve vesnicích byly a jsou různá kulturní zařízení, knihovny, ba i kina, ale čas jde dál a i tato zařízení, která si vesnice zřídila v akcích Z, se méně a méně využívají, mnohde ruší či chátrají. Dnes jsou mnohé vesnice propojeny cyklostezkami, obnovena mnohá veřejná prostranství, víceúčelová hřiště, hasičské zbrojnice a jiná zařízení pro veřejný život v obcích.

Je potřeba, za pomoci dotací a dalších pobídek, na venkově život udržet, podporovat fungování malých prodejen, hospod, nastartovat výstavbu startovacích bytů pro mladé nebo prodej levných pozemků pro výstavbu rodinných domů, ale i se snažit přilákat lékaře apod. Venkov musí být atraktivní pro život, a ne určený k přežívání.

Venkov je příjemné místo pro žití, sám jsem se po 25 letech života ve velkých městech Československa vrátil na rodnou hroudu, pracuji v obecním zastupitelstvu již sedmým rokem a mohu srovnávat, jak při péči právě starostů a zastupitelstev se vesnice jejich přičiněním mění.

Vladislav RULÍŠEK, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji