Měli by se spíš zamyslet nad sebou

Prý se »opět ukázalo, že Praha má problém s rasismem«, řekl po utkání Sparty se skotskými Glasgow Rangers právník finského fotbalisty Kamary. Na stadionu bylo deset tisíc dětí, což by mělo být spíše pochváleno. Jak vidno, nebude. Skotové, i když jich v mužstvu bylo pomálu, neunesli opět porážku od českého mužstva. A znovu se začalo hrát, tedy ze strany skotského mužstva a jeho stoupenců, na rasistickou kartu. Ukázalo se totiž, že také české děti vnímají nespravedlnost, která se stala Slavii při duelu s Rangers, po němž slávistický hráč Kúdela byl pro údajný rasistický výrok, který nikdo neslyšel, distancován na deset zápasů, a zásahy skotských hráčů, včetně přímého útoku na Kúdelu mimo hřiště, se UEFou skoro tolerovaly. Nedivil bych se, kdyby mezi těmi deseti tisíci školáků byla i děcka tmavé pleti, protože v našich školách sedí vedle sebe v lavicích a umějí česky jako jejich bílí kamarádi. A ani tomu, že i oni na hráče Kamaru a Glena pískali a bučeli.

Ale otázka zůstává. Mají pravdu Skotové? Jsme skutečně rasisté? Nemám rád chuligánské chování »železných jader« fotbalových mužstev. Jejich akce vedou ke ztrátě prestiže českého fotbalu. Mají svůj vzor. Jsou jím Britové, kteří svého času zaznamenali tvrdé tresty pro anglický fotbal. Často je proto v rukou »příznivců« toho kterého mužstva možno uvidět anglickou vlajku. Jenže ti čeští »hooligans« se stejně chovají k hráčům protivných mužstev a je jim jedno, jakou formou budou urážet hráče bílé či jiné pleti. Tresty bohužel pro takové výtržníky nejsou dostatečné a znehodnocují výsledky českého fotbalu nebo i české ligy. Tzv. lidská práva udělala i na tomto poli své. Každý přece, podle nich, má právo na názor! Zkuste však těm »hooligans« vysvětlit, že názor nerovná se slovu urážka. I tady je ovšem příklad, jak si lze také vysvětlovat slova svoboda a demokracie a chcete-li, havlovské »pravda a láska«.

Jenže jde o malou skupinu oproti statisícům Čechů, fandů do kopané, i když právě ta o sobě nechává hodně slyšet. V našich předních mužstvech hraje mnoho hráčů černé pleti. A ani těm ostrým »hooligens« nevadí, že hrají za jejich mužstvo. Tleskají jim za jejich výkon, chválí je. Ve Spartě momentálně nehrál žádný hráč tmavé pleti. V minulosti jich bylo více a dodnes se na ně vzpomíná. Ve Slavii hrají dodnes a nikomu nepřijde na mysl, aby na ně z tábora jejích příznivců někdo pokřikoval. Jen tak mimochodem, když jsme u Sparty – pamatujete, že dlouho musel, hrálo-li se na Letné, plzeňský Limberský, když se dotkl míče, slyšet pískání a bučení? A to tento hráč má pleť tak bílou jako rodilý, špatně se opalující Fin.

Svádět prohru na rasismus Čechů by mělo být pod úroveň britského fotbalu a jeho organizátorů. Dokonce si vzít deset tisíc dětí za příklad toho, jací my Češi jsme rasisté! Zřejmě je však třeba nějak vysvětlit, že česká mužstva vítězí nad jejich anglo-skotskými miláčky. To přece nemůže být fotbalovým uměním! A tak je tu zástupný problém. Nebylo by lepší, kdyby se v Glasgow Rangers spíše zamysleli nad chováním svých hráčů? Pak by se nemuseli uchylovat k »rasovým podpásovkám«. Ostatně, s Brity máme své zkušenosti. Ti jsou schopni jakéhokoli podrazu. Stačí si připomenout Mnichov.

Otakar ZMÍTKO