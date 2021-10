Extrémní dopady sobectví

Po čase se zase vrátím ke koronavirovému průšvihu. Resp. k reakcím veřejnosti na proticovidové ochranné pomůcky. Sobectví a bezohlednost čím dál více antirouškařů, které nejen u nás reprezentuje ne náhodou hlavně populistická krajní pravice, u našich sousedů v minulém měsíci dorostlo doslova krvavého vrcholu.

Muž odmítající nosit roušku zastřelil pokladníka čerpací stanice v západoněmeckém městě Idar-Oberstein. Tento přívrženec německých obdob Volného bloku, Trikolóry či Okamurovy SPD se rozčílil, že mu pokladník nechtěl prodat pivo, protože neměl nasazenou ochranu dýchacích cest, jak i v Německu stále správně nařizují protiepidemické předpisy.

Devětačtyřicetiletý Němec byl zatčen, později se i přiznal, že zabil 20letého studenta, který byl na čerpací stanici na brigádě. A to promyšleně, mířenou střelou do hlavy. Vrah se prý cítil být zatlačený do kouta, »neviděl jiné východisko«, než to dát najevo. Oběť se mu přitom zdála být »odpovědná za celkovou situaci, protože prosazovala pravidla«. Když pokladník tohoto bezohledného sobce upozornil na rouškovou povinnost, zákazník odešel a hrozil rukou. Zhruba o hodinu později se vrátil, vytasil revolver a mladíka zastřelil…

Opatření budí v SRN nevoli i proto, že Německo od 1. listopadu přestane proplácet lidem neočkovaným proti COVID-19 ušlou mzdu za dobu, kterou strávili v karanténě. Od 11. října si neočkovaní Němci začnou sami hradit také rychlotesty na koronavirus, které se používají například při vstupu do restaurací či na společenské akce. Jenže stojíme na prahu čtvrté vlny pandemie, a to všude kolem nás. Když to nejde po dobrém, apelem na toleranci vůči našemu okolí, pak…

Také ve Vietnamu soud poslal na pět let do vězení 28letého muže usvědčeného z šíření koronaviru, když vědomě porušil nařízenou karanténu a nakazil další lidi, z nichž jeden následně covidu podlehl. Nejednalo se tam ostatně o ojedinělý případ. Komu zkrátka není rady…

Třeba na Kubě se podobným extrémům snaží předcházet mj. očkováním dětí už od dvou do 11 let vakcínou vlastní výroby Soberana 02. V Dubaji nejen v areálu EXPO 2020 kontrolují roušky i na nose. Ano, má to smysl, není to nijak přehnané, zejména v době šíření varianty delta. A kdo se tváří, že všechna opatření proti šíření pandemie jsou přehnaná, zbytečná, nebo dokonce kontraproduktivní, nevidí si na špičku nosu!

V Rusku v posledních měsících denně umírá na COVID-19 už 800 až 900 lidí denně. Lámou tam rekordy… V Rusku, které je od nás coby kamenem dohodil. Všichni víme, kolik Rusů sem jezdí, kolik tu studuje a pracuje. A to nejen v Praze či Karlových Varech. Tohle se nás týká víc, než si připouštíme. Copak nám naděje na ukončení šíření onoho zákeřného viru za trochu toho osobního odříkání fakt nestojí?!

Roman JANOUCH