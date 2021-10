Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci se sejdou naposledy

Poslance čekají dvě mimořádné schůze. Nejdříve se budou bavit o závěrečné zprávě vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě, odpoledne mají na programu vládní návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Jde o poslední schůze před sněmovními volbami. Ty se uskuteční tento pátek a sobotu.

Mimořádnou schůzi k Bečvě vyvolali poslanci opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Sněmovna se ke zprávě sejde v deset hodin. Původně se očekávalo, že k závěrům komise se poslanci sejdou do konce září. To se nestihlo.

Komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Otrava před rokem poničila biotop na 40 kilometrech řeky. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) i inspekce mají zprávu komise za zpolitizovanou. Jsou v ní neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP, reagoval ministr.

Rovněž ČIŽP v závěru minulého týdne zprávu kritizovala. Jde podle ní o »chaotickou a záměrně tendenční zprávu«. »Její autoři buď vůbec neumějí pracovat s fakty, anebo jsou to politici bez zodpovědnosti, vedení výhradně politickými motivy bez ohledu na pravdu a fakta,« uvedla inspekce ve svém stanovisku ke zprávě. Celkem v něm rozporuje a opravuje 25 bodů.

Přestat se vymlouvat

Předsedkyně sněmovní komise Marie Pěnčíková (KSČM) našemu listu řekla, že kritiku ze strany ČIŽP očekávala. »Ta kritika mě samozřejmě mrzí, protože si myslím, že ve zprávě jsme neřekli nic, o čem bychom nebyli přesvědčeni,« řekla. Od ministra životního prostředí, premiéra i šéfa ČIŽP by spíš očekávala, že si ze závěrečné zprávy vezmou to pozitivní a zapracují na tom, co se podle ní má změnit, a ne, že se začnou vymlouvat, že zpráva je politicky motivovaná a podobně. »Myslím si, že jsme tam upozornili na fakta, za těmi si jako komise stojíme, a kdyby se zachovali jako chlapi, tak řeknou ano, tohle je špatně, mají pravdu, budeme se tím zabývat, a ne hledat výmluvy, proč je ta zpráva špatně,« řekla Pěnčíková.

Marie Pěnčíková.

Nicméně je ráda, že zprávu stihne projednat ještě současná Sněmovna. »Vzhledem k tomu, že úkolem vyšetřovací komise bylo v případě havárie na Bečvě najít pochybení v legislativě případně v postupech jednotlivých orgánů státní správy, což se nám podle mého názoru povedlo, a v závěrečné zprávě dáváme podněty, které by se měly řešit, považujeme za důležité, aby se tím zabývala ještě tato Poslanecká sněmovna,« uvedla Pěnčíková.

Autoři zprávy podle ČIŽP sice upozorňují, že jejich zadáním není najít viníka, avšak kromě kritických útoků na inspekci, případně vodoprávní úřad se podle inspekce nedá vystopovat žádný jiný smysl. »Není to ani odborná studie, ani analýza události kvůli absenci výpovědí mnoha odborníků i pracovníků, kteří záchranné práce řešili na místě. Rovněž nepracuje s fakty, které má k dispozici policie. Je to pouze politický kompilát nepřesných údajů, končících takřka v každém odstavci kritikou ČIŽP,« uvádí ve svém stanovisku inspekce.

Platy zmrazit politikům i soudcům

Ve čtrnáct hodin se poslanci sejdou na mimořádné schůzi ke zmrazení platů ústavních činitelů. Žádost o její svolání podepsali poslanci vládního hnutí ANO a opozičního hnutí SPD. Kabinet chce, aby Sněmovna schválila platovou novelu zrychleně už v prvním čtení. Pokud by se nynější zákonná pravidla pro odměny ústavních činitelů nezměnila, jejich platy by od ledna vzrostly zhruba o šest procent. Například plat řadového poslance a senátora by se podle předběžných údajů zvýšil o 5500 korun na 96 300 korun měsíčně.

Zástupci KSČM jsou k předloze kritičtí. Vadí jim, že změna se má týkat pouze politiků, nikoliv soudců a státních zástupců. Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar před časem našemu listu řekl, že komunisté vnímají situaci ve společnosti, jsou solidární s lidmi a nemají nejmenší problém se přizpůsobit a souhlasit se zmrazením svých platů. Nelíbí se mu ale, že opatření se má týkat pouze politiků. »Pokud bychom měli uvažovat o nějakém zmrazení platů, tak osobně bych navrhoval zmrazit platy úplně všem, to znamená jak politikům, tak soudcům a také státním zástupcům,« uvedl. Nemělo by podle něj docházet k rozevírání nůžek mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. »Samozřejmě my podporujeme a podpoříme solidaritu s občany země v důsledku blížící se krize, s čím ale nesouhlasíme, je, aby byly mocenské skupiny obyvatel vyňaty z této solidarity a žily mimo realitu i nadále, přitom jsou občany kritizovány,« dodal Luzar. Návrh má platy politiků zmrazit na roky 2022 až 2026 na úrovni platné v letošním roce.

Poslanci by mohli debatovat i o jednání premiéra Andreje Babiše (ANO), který si podle mezinárodního týmu investigativních novinářů poslal v minulosti přes své offshorové firmy téměř 400 milionů korun na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře. Návrh programu mimořádné schůze sice nelze měnit, řečníci s přednostním právem ale mohou vystoupit k jakémukoli tématu.

