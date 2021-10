Plzeňské memento!

Výkonný výbor Plzeňského krajského výboru KSČM vydal na svém včerejším zasedání stanovisko k aktuálnímu dění. Přetiskujeme jej v plném znění:

Dne 4. 10. 2021 se uskutečnilo zasedání Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM v Domažlicích, které projednávalo přípravu KSČM na blížící se volby do Poslanecké sněmovny a současnou politickou situaci. Zasedání konstatovalo, že KSČM v Plzeňském kraji je na volby připravena.

Členové VV KV KSČM v souvislosti s volbami hovořili také na téma 30. výročí založení Západočeské univerzity, kdy v těchto dnech vyvrcholily oslavy na univerzitě i ve městě v Plzni. Univerzita vznikla na základech dřívějších samostatných vysokých škol, které působily v Plzni před rokem 1989. K tomuto 30. výročí je pro veřejnost uspořádaná velká obrazová výstava z historie univerzity v centru Plzně. KSČM blahopřeje Západočeské univerzitě, pedagogům i studentům k tomuto výročí a přejeme všem hodně dalších vědeckých i studijních úspěchů.

Univerzita má na sobě ale také »černou skvrnu« od místních politiků. Před deseti léty totiž vrcholila v Plzni kauza plzeňských práv s tzv. turbostudenty! Jednalo se o megaskandál plzeňské ODS s neoprávněně vydanými vysokoškolskými diplomy na fakultě právnické v Plzni. Bylo to v době, kdy u vlády v zemi, v Plzeňském kraji, ale i v Plzni byla ODS, která dosadila na tuto fakultu »své kádry«. Do Plzně jezdili kmotři ODS a jim spříznění kumpáni z celé republiky »studovat« a získávat ve zkráceném fiktivním studiu vysokoškolské diplomy a právnické tituly! Rekordmanem byl turbostudent, který vystudoval práva za dva měsíce a dva týdny!

Po vypuknutí aféry bylo na fakultu práva dosazeno nové vedení v čele s dnešním europoslancem Jiřím Pospíšilem (tehdy vysoký funkcionář ODS, později přeběhl kvůli korupčním kauzám k TOP 09). Případem se zabývala také BIS. Ta konstatovala, že reformní úsilí Pospíšilova vedení se zaměřilo pouze na postihování studentů či doktorandů, zatímco i po výměně vedení fakulty pokračovalo ovlivňování probíhajících kontrol, pozměňování dat v elektronických databázích fakulty, docházelo i ke »ztrátě těchto dat«.

V září 2011 vydala Bezpečnostní informační služba (BIS) výroční zprávu, ve které uvedla, že nedošlo k vyvození jasné a konkrétní osobní odpovědnosti z řad pedagogů v případech klientelismu a korupce plzeňské právnické fakulty! Nikdo nebyl vinen, ani souzen. Podle BIS bylo varující především propojení vyučujících právnické fakulty s některými představiteli plzeňských politických stran, státní správy a samosprávy, policie a advokacie! Perličkou na celé kauze »Plzeňských práv« je i to, že v roce 2012 ji definitivně »uklidil« ze stolu bývalý ministr školství, dnešní předseda ODS prof. Petr Fiala, který byl tehdy ministrem školství v tzv. korupční Nečasově vládě.

Od té doby se mnohé na fakultě právnické zásadně změnilo k lepšímu. Univerzita i fakulta se dokázaly samy očistit a přesvědčit odbornou veřejnost i státní orgány výsledky své práce.

ODS jde do letošních voleb v koalici s TOP 09 a KDU-ČSL s názvem »Spolu«. Plzeňský krajský šéf a místopředseda celostátní ODS Martin Baxa v médiích vykřikuje neuvěřitelné heslo: »Spolu dáme Česko do pořádku!« Co k tomu dodat? Neuvěřitelná drzost a pohrdání občany ze strany ODS tímto heslem, po všech těch rozkrádačkách od šíbrů ODS kolem gripenů, Promopro, tunelu Blanka, karet IZIP, Open card, letadel CASA, pandurů, dinga aj.! ODS a Baxa by se měli veřejnosti nejdříve omluvit za všechny tyto strašlivé kauzy a měli by přestat veřejnosti lhát. Po ODS tady v Plzni zůstalo memento! Varování pro občany v tom smyslu, jak někdo, kdo sebe neustále prezentuje jako demokrat, dokáže zneužít politickou moc ve svůj prospěch, porušovat zákony, poškodit jméno a hodnoty univerzity, tisíců nevinných studentů i celé společnosti.

VV KV KSČM Plzeňského kraje, Domažlice, 4. 10. 2021