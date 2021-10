Je nový »Pan Čistý« čistý?

Řekněte, co rozumíte pod slovy »Hlavním cílem CDK je přispívat k rozvoji demokratické politické kultury v České republice. Zaměřuje se na prosazování a posilování komunikace mezi politickou a kulturní sférou a na rozvíjení a podporu tradičních hodnot západní civilizace. Zvláštní důraz klade na výzkum otázek spojených s fungováním ČR v rámci evropských struktur a na studium aktuálních procesů vývoje Evropské unie«?

Takové zdůvodnění činnosti si lze přečíst, pokud jde o Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve Wikipedii. Jde o neziskovou organizaci, jež se státem uzavřela údajně 82 smluv za 48 milionů korun, alespoň podle registru Hlídač státu. Přitom zároveň dostalo od téhož státu na dotacích 28 milionů. Dobře, řeknete si, takových je! Jenže zakladatelem CDK a dnes členem jeho správní rady je předseda ODS, poslanec, profesor Petr Fiala, jenž stejně jako kdysi Petr Nečas vystupuje s ostrou kritikou korupce, dotací, a kdyby už nebyl zprofanován přídomek »Pan Čistý«, jistě by se jím cítil poctěn.

Jenže podle serveru Seznam (Mix24.cz) o činnosti zmíněného »centra« neví se v podstatě nic. Přitom CDK pro svůj časopis Kontexty, jenž se v normální síti neprodává, obdrželo dotaci 4 124 000 korun. Správně Seznam (Mix24.cz) upozorňuje na to, že jiné, důležitější časopisy nedostávají ani korunu dotací.

Daleko závažnější je však dar Fialově »centru« z ministerstva zahraničí, jak také zjistil zmíněný server. V roce 2014 dostalo za vlády sociálnědemokratického ministra Zaorálka dotaci na napsání studie o Barmě a »jejím smíření a zaměření reforem« ve výši 1 941 237 korun, přičemž rok před tím byla vyplacena za stejná studia částka obdobná a ještě předtím »jen« ve výši asi jednoho a půl milionu. V roce 2017 na stejná témata pak 1 899 924 Kč. Seznam (Mix24.cz) však našel i další položky týkající se studií o Barmě.

Nevím, jaká další »zadání« a od koho Fialovo CDK obdrželo. Lze pochybovat o tom, že to, co objevil server (Mix24.cz), bylo jediné, co vyprodukovalo a z čeho mu neplynuly prostředky. Přitom dál kromě peněz »za objednávky« dostává zřejmě i dotace. Nemohu proto za to, ale nějak mi všechno připomíná Babišovo Čapí hnízdo a jeho dotace, které ovšem Petr Fiala uvádí za příklad nepoctivosti. Není tomu tak i u vás?

Alena NOHAVOVÁ, vedoucí kandidátka KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji