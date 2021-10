Mládí vpřed?!

Už několikrát jsem na diskusních fórech narazila na myšlenku, možná citát herce a jednoho z cimrmanologů Pavla Vondrušky: »Volte tak, jak volí mladí. Oni vědí, co chtějí.« Myšlenka zajímavá, ale jen nevím, zda je myšlena vážně, či cimrmanovsky ironicky…

Když se totiž zeptám někoho mladšího ve svém okolí, častěji slyším, co nechtějí. Nechtějí toho, či onoho. Když se podívám na aktivity mladými nejčastěji preferované jednooké strany, tak se mi nelíbí, kam chtějí s bárkou jménem Česká republika doplout. Je zatím jisté, že pod duhovou vlajkou kamsi do kalných vod evropské uhnie.

A jak vypovídá nejeden průzkum, mnozí mladí nejsou rozhodnuti vůbec. Nejen koho budou volit, ale také jestli vůbec. A já se jim ani nedivím. Chybí totiž základní kultura prostředí. Mladí totiž bývají citlivější k nejrůznějším nespravedlnostem, špinavostem a podobně. Když se z politiky vytratila slušnost, kampaně jsou roky vedeny jen pomocí překřikování se a kydání špíny jednoho na druhého, když je běžné, že se po volbách seskupují strany, které se před volbami nemohly vystát, jen aby se dostaly k lizu, a když je flákanec větší argument než vědecká fakta, pak prostě nechcete být té šaškárny součástí. Mnozí mladší tomu navíc ani nerozumějí, vidí politiku jako špinavou věc a nevidí práci za ní a její podstatu pro fungování společnosti.

Ale to je samozřejmě špatně. K volbám bychom měli jít všichni, bez rozdílu věku, pohlaví či náboženství. A hledat tu pro nás nejschůdnější cestu. Což znamená ale spoustu času na čtení programových plánů, poznávání kandidátů atd. A kdo by na to měl v hektické době čas, že, navíc, když program a sliby jsou jedna věc a realita druhá…

Myslím ale, že bychom měli volit ne podle toho, co mladí chtějí, ale podle toho, co by měli chtít ve zdravé civilizované společnosti. Základním úkolem mladých všude na světě je najít své místo na slunci – vystudovat a najít práci, která baví a naplňuje, mít kde bydlet a zdravě a pohodově žít, najít si partnera a založit rodinu a vychovávat děti v klidu, bezpečí mezi slušnými lidmi. A mít jistotu i v nemoci či ve stáří.

A myslím, že je nejvyšší čas rozhlédnout se po okolí a nepřesvědčovat bábu, ale naopak přesvědčovat mladé, ať skutečně jdou a pokusí se rozhodnout o své budoucnosti. Ve výsledku jde hlavně o ně. To oni budou žít ve společnosti, kterou dnes vytváříme, a žít z bonusů, či splácet dluhy již dnes vzniklé.

Helena KOČOVÁ