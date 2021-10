Ilustrační FOTO - Haló noviny

Jakou zprávu Brabec četl?

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise k loňské havárii na Bečvě je podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) napsaná tak, aby hodila všechnu vinu na Českou inspekci životního prostředí. To odmítla předsedkyně komise Marie Pěnčíková (KSČM). Zpráva podle ní uvádí konkrétní věci, kterými by se mělo ministerstvo zabývat.

Závěrečnou zprávou se poslanci zabývali na mimořádné schůzi. Část opozice kritizovala postup úřadů, zejména České inspekce životního prostředí (ČIŽP) i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Ten uvedl, že pokládá zprávu za zmanipulovanou, částečně vylhanou a ohnutou s cílem hodit vinu na ČIŽP. Komise podle něj poukázala na selhání inspekce i u záležitostí, u nichž ze zákona nemá žádnou gesci. »Je tam spousta důkazů amatérismu,« řekl Brabec. Kritiky obvinil ze snahy ovlivnit práci policie a ze snížení důvěry v policii i v inspekci. Ministr také míní, že jde o snahu zasáhnout do sněmovních voleb. »Prostě opět 'antibabiš' jako vyšitý,« prohlásil.

»Nevím, jakou zprávu jste četl,« reagovala na ministrova slova předsedkyně vyšetřovací komise a místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková (KSČM). Vytkla mu, že zprávu si plete s výroky jednotlivých členů komise. Na tiskové konferenci v průběhu jednání uvedla, že naivně doufala, že jednání bude věcné a že se budou o závěrečné zprávě bavit na základě faktů, na které komise poukázala. Vyšetřovací komise podle ní za dva měsíce své činnosti udělala kus práce a snažila se napsat závěrečnou zprávu tak, aby byla apolitická. »Tu politiku v tom děláte vy, svým vystoupením jste to zpolitizoval,« vytkla Pěnčíková Brabcovi. Zpráva je podle ní vykomunikovaný kompromis, a proto ji mrzí, že se Brabec do ní obul tak tvrdě. »Rozhodně nebyl objektivní a neposuzoval zprávu vyšetřovací komise tak, jak je napsaná. Řadu věcí vytrhl z kontextu, řadu věcí okomentoval zaujatě ze svého pohledu,« řekla novinářům Pěnčíková. Chápe prý, že ministr má potřebu zastat se zaměstnanců inspekce, jak ale dodala, ani komise nikoho konkrétně neobvinila, kritizovala pouze postupy na daném místě a přístup zaměstnanců inspekce v den havárie. Poslanci podle ní ve zprávě uvedli konkrétní věci, kterými by se mělo ministerstvo životního prostředí zabývat. »Místo toho tady házíte na komisi špínu,« vyčetla ministrovi.

Předsedkyně vyšetřovací komise a místopředsedkyně výboru pro životní prostředí Marie Pěnčíková.

Gazdík podá trestní oznámení

Člen vyšetřovací komise Petr Gazdík (STAN) před jednáním Sněmovny novinářům řekl, že některá pochybení při vyšetřování havárie na Bečvě mohla být výsledkem nátlaku na úřad. Podá kvůli tomu trestní oznámení Okresnímu státnímu zastupitelství ve Vsetíně. Na jeho základě by policie měla prošetřit možné zneužití pravomoci úřední osoby a spáchání dalších trestných činů. »Orgány činné v trestním řízení by měly posoudit, jestli se v té kauze někdo nepokusil věci zamést pod koberec,« uvedl Gazdík. V některých případech podle něj pochybila ČIŽP a další úřady. »Ten šlendrián může být i snahou zakrýt viníka,« řekl. Komise by proto podle něj měla ve své práci pokračovat i v příštím volebním období. »Minimálně prací na té verzi zločinného spolčení, šlendriánu, který mohl mít prvky organizovaného trestného činu,« dodal. Brabce označil za »ministra pro zametání stop po ekologických zločinech«.

»Zpráva je jasnou obžalobou, jak tento stát funguje pod vedením Andreje Babiše,« řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Někdy se podle ní stírá rozdíl, co je stát a co je Agrofert.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš prohlásil, že skutečnou odpovědnost za vyšetřování havárie nese Babiš a jeho lidé. Inspekce životního prostředí byla podle Bartoše jedním z prvních orgánů, které si začal Babiš po svém nástupu do politiky podmaňovat, a to kvůli tomu, že v té době vlastnil skupinu Agrofert, která podniká také v chemii.

»Bečva je typickým příkladem toho, že agrofertizace naší společnosti není žádný prázdný pojem, jedná se o systémový problém naší společnosti,« řekl předseda STAN Vít Rakušan.

Znepokojující je délka vyšetřování

Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky jsou nutné takové změny, aby se riziko havárií snížilo. Podobně se vyjádřil také poslanec ODS Stanislav Blaha, který kabinet obvinil z »mlčení, lhaní a mlžení«.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury znepokojuje délka vyšetřování. »Někdo by měl vyvodit osobní odpovědnost za selhání při odběru vzorků a za průtahy,« řekl.

Sněmovní vyšetřovací komise zkritizovala postup při odběru i rozboru vzorků vody a ryb bezprostředně po havárii. Podle poslanců mimo jiné nedostatečně koordinovaly kroky vodoprávní úřad ve Valašském Meziříčí a inspekce životního prostředí.

Policie letos koncem června obvinila z otravy Bečvy společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku a jejího jednatele Oldřicha Havelku, vinu popírají. Vyšetřování začalo přezkoumávat Krajské státní zastupitelství v Ostravě.

(jad)