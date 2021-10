Ilustrační FOTO - Pixabay

Platy politiků se možná na pět let zmrazí

Platy vrcholných politiků a jejich náhrady možná zůstanou následujících pět let na letošní úrovni. Sněmovna na mimořádné schůzi jejich zmrazení schválila zrychleně už v úvodním kole. Novelu nyní posoudí Senát.

Pro platovou novelu hlasovalo 133 ze 134 přítomných poslanců. Návrh nepodpořil pouze Stanislav Juránek (KDU ČSL).

Poslanci kývli na zmrazení platů vrcholných politiků krátce před sněmovními volbami. »Pokud bychom to neudělali, platy se od ledna skokově zvýší, a to by bylo v současné situaci skutečně skandální,« uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Své vystoupení pojal jako předvolební kampaň, prezentoval kroky nynější vlády pod vedením ANO a kritizoval opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN. Po projevu se Babiš z dalšího jednání z pracovních důchodů omluvil a ze Sněmovny odešel.

Komunisté již před hlasováním avizovali, že návrh na zmrazení platů politiků podpoří. »V tuto chvíli to je gesto,« uvedla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Zmrazení platů chápe »jako míru solidarity, byť státní rozpočet to nezachrání.«

»Je to výraz solidarity vůči těm, kteří jsou postiženi pandemií na tom, že jejich platy nerostou, jak by si zasloužili, vzhledem k tomu, že Česká republika má už dlouho evropské ceny, ale bohužel jednu třetinu evropských mezd,« uvedl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Nejzásadnější je podle něj dosáhnout konečně dohody na tom, aby platy politiků byly vázány na průměrný plat v ekonomice. »Jestliže bude růst, tak budou růst i platy politiků, včetně soudců, státních zástupců a dalších a pokud bude klesat, což se může stát, tak samozřejmě budou klesat i tyto platy. To je podle mého soudu nejzásadnější,« prohlásil Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Fakt, že nikdo nebude hlasovat proti zmrazení platů politiků potvrdil také místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). »Nikdo z nás nebude hlasovat proti tomu, aby se zamrazili platy politiků na déle než tento rok,« uvedl.

Předvolební cirkus

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že hnutí ANO na rozdíl od sociální demokracie navrhuje zmrazení platů politiků jen před volbami. »Kdyby bylo po našem, tak bychom to schválili už v létě a nemusel z toho být předvolební cirkus,« prohlásila.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury zamrazení platů politiků dlouhodobě prosazuje. »Jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se navyšovaly,« uvedl Okamura, který také mluvil o programových cílech hnutí. »My bychom měli být ti první, kdo jdou příkladem,« uvedla lídryně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková.

Piráti v debatě sice novelu podpořili, jejich poslanec Mikuláš Ferjenčík ale zároveň mluvil o Babišově potěmkinovském návrhu, když zrušením superhrubé mzdy platy politiků od ledna vzrostly.

Platy ústavních činitelů se mají od příštího roku odvíjet podle platného zákona od průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v celém hospodářství. Dosud obecně závisely na platech v nepodnikatelské sféře. Platy se pak vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy vždy za předminulý rok a koeficientu 2,5. Vládní novela předpokládá, že platová základna pro vrcholné politiky zůstane pro léta 2022 až 2026 na letošní úrovni.

Pokud by novela nebyla přijata, odměny ústavních činitelů by od ledna vzrostly podle předběžných údajů zhruba o šest procent.

Senátoři posoudí předlohu až po uplynutí nynějšího volebního období. Pokud by ji vrátili do Sněmovny k novému projednání, už by o ní neměl kdo rozhodnout a novela by takzvaně spadla pod stůl.

(jad)