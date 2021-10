Jednou z krajských lídryň pro volby do Sněmovny 2021 je poslankyně KSČM Květa Matušovská. Na snímku během kampaně s voličkami a voliči v Pardubickém kraji. FOTO – Lidmila KRUŽÍKOVÁ

Muži si parlamentní většinu prý udrží

Tvrdí to Fórum 50 %, o. p. s., ve své analýze zastoupení žen na kandidátních listinách pro volby do Poslanecké sněmovny. Letos strany a hnutí do voleb vyslaly 31,6 % žen, což je historicky nejvyšší podíl a jedná se o vůbec první volby do Poslanecké sněmovny, kdy zastoupení žen na kandidátních listinách překročilo hranici třiceti procent.

Předchozí volby, zejména ty v roce 2006, však ukázaly, že vysoký podíl nominovaných žen ještě není zárukou zvýšení počtu poslankyň. Klíčové je totiž jejich umístění na kandidátních listinách.

»Když se podíváme na první pětici, resp. desítku, kandidujících, vidíme, že vyrovnaného zastoupení dosáhly především subjekty s nižší voličskou podporou. Řada z nich je v průzkumech nejen pod 5 %, ale dokonce pod jednoprocentní hranicí. Nelze tedy očekávat, že by do konečného zastoupení žen v Poslanecké sněmovně vůbec zasáhly. Islandu, kde ženy po nedávných parlamentních volbách obsadí bezmála 48 % míst, se přiblížíme jen stěží,« komentuje analýzu ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová.

Na zastoupení žen v nově zvolené Sněmovně bude mít vliv především to, jaké strany získají nejvíce mandátů. Ze sněmovních stran vyslala do voleb nejvíce žen koalice Pirátů a Starostů (97 žen – 28,3 %), naopak nejméně žen nominovala koalice Spolu (78 žen – 22,7 %). U ČSSD se negativně projevilo zrušení vnitrostranických kvót a celkové zastoupení žen na kandidátních listinách se v porovnání s předcházejícími sněmovními volbami snížilo o téměř 20 procentních bodů. Co se týká předních míst, nejméně žen obsadila do čela kandidátek koalice Spolu (pouze jednu – 7,1 %), zatímco nejvíce žen (pět – 35,7 %) stojí v čele kandidátních listin hnutí ANO.

Ze stran, které ve volebním modelu CVVM dosáhly alespoň 1% podpory, co do zastoupení žen na kandidátních listinách výrazně vyčnívá Strana zelených, která má jako jediná vyrovnané zastoupení žen a mužů na kandidátních listinách. Současně je také jedinou stranou, která při sestavování kandidátních listin používá genderové kvóty.

Co se týče KSČM, ve zprávě je uvedeno, že se projevuje dlouhodobě používané závazné doporučení KSČM nominovat ženy na volitelná místa: »Největší počet jich najdeme v první pětici, méně v první desítce, ještě méně mezi vedoucími kandidátkami, a vůbec nejmenší procento mezi celkovým počtem kandidujících,« píše se v analýze.

Celkově vyrovnané zastoupení žen a mužů najdeme na kandidátkách pěti politických subjektů: Aliance pro budoucnost, Prameny, Švýcarská demokracie a Zelení. Naopak nejméně žen do voleb vyslal Pravý blok. Pozitivní zprávou je, že v letošních volbách nekandidují za žádný z politických subjektů pouze muži.

Nejvíce lídryň do voleb vyslalo uskupení Nevolte Urza.cz, a to celkem 11. Více žen než mužů v čele kandidátek obsadily i Strana zelených a Volný blok. Polovičního podílu dosáhla i TOP 09, která však jde do voleb v koalici s dalšími dvěma stranami a první místa kandidátek obsazovala jen ve dvou krajích. Naopak celkem sedm subjektů nominovalo do čela kandidátek pouze muže – Levice, Moravané, Moravské zemské hnutí, KDU-ČSL, ODS, Pravý blok a STAN.

Ukazuje se, že zejména velké strany nereagují na poptávku po vyrovnanějším zastoupení žen a mužů v politice na straně veřejnosti, domnívá se Fórum 50 %.

(za, mh)