Folklorní královně k devadesátinám – o rok později

Ve Vinohradském divadle v Praze oslaví v neděli 10. října 91. narozeniny nestorka českého lidového tance Eva Rejšková, folklorní královna. S poděkováním za její celoživotní angažmá v tanečním lidovém umění vystoupí deset nejen folklorních souborů. Zároveň proběhne křest její básnické prvotiny »Tančím na tenkém ledě«.

Eva Rejšková se narodila 15. srpna 1930 ve Veselí nad Lužnicí. Koncert připravený k oslavě jejích 90. narozenin se kvůli pandemii opozdil více než o celý rok. Nicméně Eva Rejšková je stále v obdivuhodné kondici.

Eva Rejšková jako tanečnice na historickém snímku.

Lidovému tanci se věnovala celý život, profesně i ve volném čase jako choreografka, lektorka, pedagožka, metodička… Dokázala lidový tanec nejen naučit, ale především pro něj dokáže nadchnout. To potvrdí mnoho generací tanečníků a tanečnic. Největší stopu zanechala v Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka jako jeho dlouholetá choreografka, později spolupracovala s mnoha dalšími soubory. Jak uvádí webová encyklopedie významných osobností Prahy 2, v souboru působila až do roku 1992 (svých 43 let). Od roku 1953 pracovala rovněž jako odborná a vedoucí pracovnice pro lidový tanec v Ústředním domě lidové umělecké tvořivosti, poté v Ústavu pro kulturně-výchovnou činnost.

Pro naše lidové tance zapálila tanečníky i v Evropě, Japonsku, Kanadě, USA či Hongkongu, kde spolu s manželem Radkem Rejškem vedla kurzy českých a moravských tanců. Například v Japonsku dodnes existují dva soubory českých lidových tanců Hulán a Starodávný čítající stovky členů a členek.

»Pro mne je Eva Rejšková folklorní královnou, nejvýraznější osobností, která překlenula mnohé generace tanečníků a která se předlouhá léta věnovala znovuvzkříšení a rozvíjení folkloru v krajích a regionech české kotliny,« řekl etnograf František Synek.

Za mnohé své choreografie získala významná ocenění u nás i v zahraničí. V průběhu večera vystoupí folklorní soubory, které nějakým způsobem Eva Rejšková ovlivnila, jako právě Vycpálkovci, Úsměv z Horní Břízy, Formani, Verpán, Kytička a Bejvávalo, i soubory spřátelené jako country Dvorana či Taneční konzervatoř Praha. Její nejúspěšnější choreografie, Furiant a Skočnou, které dokážou diváky doslova strhnout, předvede na závěr večera brněnský profesionální soubor Ondráš.

O výjimečné svěžesti Evy Rejškové svědčí i sbírka básní, které z valné většiny vznikly v posledních pěti letech.

Pořadatelem celé akce jsou Amálkovci a Dvorana. Koncert Evičko, Evo 90 se koná 10. října od 18 hodin, divadlo je otevřeno pro diváky již od 17 hodin, ve foyer budou hrát Vycpálkovci.

(za)

FOTO – archiv