Jana Vrzalová (vpravo) při přebírání Ceny Miroslava Ivanova. FOTO – archiv J. VRZALOVÉ

Spisovatelka Jana Vrzalová oceněna

Autorka životopisné knihy o hrdince protifašistického odboje Ireně Bernáškové (»Zasnoubena se smrtí«) a desítek dalších knih s obdobnou antifašistickou tematikou, spisovatelka, novinářka a překladatelka Jana Vrzalová získala Cenu Miroslava Ivanova za celoživotní dílo.

Ceny udělují Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř-Josefov. Slavnostní udílení letošního 21. ročníku se konalo v Autorském sále na Výstavišti Praha 24. září.

Jedná se o prestižní ocenění, mezi letošními oceněnými jsou také např. Emil Voráček, Bohuslav Litera a David Hubený za knihu »V zájmu velmoci – Československo a Sovětský svaz 1918–1948« či Václav Cílek, Zdeňka Sůvová, Jan Turek a kolektiv za knihu »Krajem Joachima Barranda – Cesta do pravěku země české«.

Impuls pro další práci

Jana Vrzalová prožívala udělení ceny poněkud rozpačitě. »Na jedné straně velká radost z ceny, zvláště z této. Na straně druhé to slovo – celoživotní! Měla jsem pocit, že všechno končí. Ale v každém případě je cena impulzem pro další práci. Mám spoustu nápadů, takže dalších 30 let mám co psát. Jen nevím, kam posledních 50 let, kdy se věnuji psaní a překladům – začala jsem už na gymnáziu ve Štěpánské ulici, uteklo,« řekla naší zpravodajce.

Významné ocenění přišlo souběžně s významným životním jubileem Jany Vrzalové. Přejeme jí proto k narozeninám mnoho zdraví a inspirace do dalších desetiletí tvůrčí práce. Patří k těm lidem, pro něž je jejich zaměstnání koníčkem. »Takže vlastně nepracuji, nýbrž se věnuji své zálibě. To pokládám za obrovské životní štěstí,« raduje se ze svého »životního údělu« spisovatelka.

(mh)