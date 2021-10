Ilustrační FOTO - Pixabay

COVID-19 nabírá na síle

Česká republika v počtu nákaz koronavirem v úterý pokořila tisícovku. Laboratoře odhalily 1108 nakažených. Je to nejvyšší nárůst od 18. května, tehdy testy potvrdily přes tisíc nakažených naposledy. V nemocnicích bylo v úterý 267 pacientů s COVID-19, asi o desítku méně než v pondělí, ale zhruba o 40 víc než před týdnem.

Reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného mírně vzrostlo na 1,33 z předchozích 1,31. Zvyšuje se i tzv. incidenční číslo, tedy počet případů nákazy na 100 000 obyvatel za sedm dní, které je pro stát podkladem pro zavádění protiepidemických opatření. Ve středu stouplo na 49 z předchozích 43 případů.

Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji. Incidenční číslo tam vzrostlo na 73 z předchozích 60 případů za týden na 100 000 obyvatel. Následuje Praha v přepočtu s 69 nakaženými a Jihočeský kraj s 67. Naopak nejnižší incidence je v Karlovarském kraji, kde počet nově potvrzených případů za uplynulých sedm dní na 100 000 obyvatel stagnuje na 13.

Počet nově potvrzených případů koronaviru víceméně roste od konce prázdnin. V polovině září se denní počty nakažených dostaly nad 500, v minulém týdnu v pondělí nad 600, ve středu nad 700 a ve čtvrtek nad 900. Toto úterý počet překročil tisícovku, což bylo v mezitýdenním srovnání zhruba o 600 víc. Na minulé úterý ale připadl státní svátek. Ve volných dnech bývá případů nákazy méně, protože se méně testuje. V úterý laboratoře otestovaly přes 51 000 vzorků, před týdnem to bylo zhruba o 15 000 méně. Podíl nakažených na množství testovaných nicméně roste.

Jediné řešení je očkování

»S tím, že budou narůstat počty nakažených po dovolených a po návratu dětí do škol a nyní vysokoškoláků, kteří začínají výuku později, jsme počítali, možná jsme trochu doufali, že ten nárůst nebude tak velký,« řekla našemu listu stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Důležité podle ní je, aby počet lidí s těžkým průběhem nestoupal tolik, že by se muselo opět omezit poskytování běžné zdravotní péče a že by se situace znovu vrátila do stavu, kdy budou zdravotníci na pokraji sil.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

»Co je alarmující a zároveň to potvrzuje to, co říkám od začátku, že jedině vysoká proočkovanost všech skupin občanů nás může před tím nejtragičtějším scénářem ochránit. Je škoda, že tato jasná čísla nejsou dostatečným argumentem pro ty, kteří s očkováním váhají, nebo ho dokonce odmítají, a způsobují tím to, že se situace může ještě zhoršovat,« dodala Marková.

Podle zdravotnických statistiků může být na konci října při podobné rychlosti šíření epidemie kolem 2000 nových případů prokázané nákazy koronavirem denně. Premiér Andrej Babiš (ANO) ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) zatím se zpřísněním protiepidemických opatření nepočítají.

Podle premiéra k tomu není důvod. Zlepšení situace může podle něj přinést vyšší proočkovanost. »Jediné řešení je očkování, ze všech pozitivních každý den je 80 procent nenaočkovaných, ze všech hospitalizovaných a na jednotkách intenzivní péče je 80 procent nenaočkovaných,« řekl Babiš novinářům na evropském summitu ve Slovinsku.

Opatření se zpřísňovat nebudou

Podle Vojtěcha je nárůst nových případů pozvolný. Zůstanou proto stávající protiepidemická opatření, neplánuje jejich zpřísnění ani rozvolnění. »V tuto chvíli ta situace není taková, abychom přistupovali k nějakým razantním opatřením,« řekl ministr v ČT.

Rovněž podle Markové není potřeba zpřísňovat opatření. »Je důležité důsledně dodržovat stávající opatření, na která jsme si svým způsobem už trošku i zvykli a zároveň pokračovat v testování,« uvedla. Zdůraznila ale, že k očkování by se mělo přistupovat individuálně, podstatně větší roli by v tom měli sehrávat lékaři. »Ti, kteří váhají, by si měli individuálně promluvit s lékaři, aby je dokázali oni, nikoliv politici, přesvědčit o tom, že očkování je ta správná tečka za coronavirem,« míní Marková.

Proti loňskému podzimu jsou počty nově nakažených i hospitalizovaných výrazně nižší. Před rokem přibývalo na začátku října kolem 3000 případů denně a v nemocnicích bylo najednou kolem 1500 lidí s onemocněním COVID-19.

Od začátku epidemie, která v ČR začala loni na jaře, se koronavirus prokázal u 1,696 milionu lidí. Většina se uzdravila, 30 485 nakažených zemřelo. V poslední době úmrtí přibývá. Zatímco v srpnu a v první polovině září byly počty úmrtí v řádu jednotek za týden, v posledních třech týdnech byla zemřelých vždy více než desítka. Za minulý týden jich ministerstvo eviduje 15, za tento zatím tři.

(jad)