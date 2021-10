KSČM jedinou správnou volbou!

Tyto dny jsou pro nás komunisty plně ve znamení závěrečné fáze kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. I přes složitost současné situace se snažíme udělat vše pro co nejlepší výsledek naší strany. Ze všech relevantních sil je to totiž jen a pouze KSČM, která se ve svém programu hlásí k socialismu coby skutečné alternativě k současné kapitalistické mizérii.

Voliče oslovujeme s programem »Šance na nový začátek«, v němž mimo jiné požadujeme právo na dostupné bydlení pro všechny, například skrze masivní výstavbu 40 tisíc bytů ročně, zastropování nájemného či zdanění spekulací s byty. Chceme také zvýšení minimální mzdy na 20 tisíc korun měsíčně, zkrácení pracovního týdne na 35 hodin při zachování mzdy, prosazení důstojných důchodů, bezplatné školství a zdravotnictví. Dále prosazujeme třeba zrušení soukromých exekutorů, miliardářskou daň a ukončení vyvádění stamiliardových zisků z naší země. V neposlední řadě se hodláme aktivně zasadit o vystoupení České republiky ze Severoatlantického paktu NATO a o referendum, ve kterém by občané naší země mohli demokratický rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí její další setrvání v Evropské unii.

Nejen v souvislosti s pandemií COVID-19 a s ní spojenými omezeními je nová krize realitou. Hrstka bohatých a mocných, která na současném stavu nejen neprodělala, ale naopak nehorázně získala, za ni účet platit v žádném případě nehodlá. A tak jsou již dnes připravovány brutální útoky na sociální práva a výdobytky dosažené v minulosti. Těmto snahám se nikdo nepostaví tak jako komunisté, a i proto je třeba, aby právě komunistický hlas byl jasně slyšet i z českého parlamentu.

Sněmovní volby se konají již zítra a pozítří. Jako komunisté v nich kandidujeme pod volebním číslem 18. I po 100 letech od založení komunistické strany, jež si také letos s hrdostí připomínáme, jsme stále odhodláni co nejrozhodněji hájit oprávněné zájmy naprosté většiny společnosti. Hlas pro KSČM je tak jedinou správnou volbou!

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM