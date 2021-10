Některé informace zmizely…

V Ostravě lídři Spolu pohořeli. Jak zaznamenává server Seznam, tak dokonce i bonbony od Pekarové Adamové si lidé odmítali vzít. Její argument, že Babiš »vysává stát« vyslovený bez důkazů, byl odmítnut slovy: »A kdo z vás ho nevysává?« Myšleni byli i tři lídři zmíněného seskupení. Předseda ODS Fiala stojící raději opodál se do diskuse nezapojil. Ani předseda Jurečka. »Láska« k těmto vůdcům byla přímo »příkladná«, ale jiná, než očekávali. Snad se dokonce museli bát, aby náhodou od svalnatých Ostraváků nedostali »po…«.

Seznam uvádí i jednu zajímavou větu, kterou měl zase vyslovit předseda Fiala: »Jsem jeden z mála politiků a lídrů stran, který nemusí mít ochranku.« Nevím, kdo, kromě některých vládních činitelů, má z politiků osobní strážce. Pokud jde o komunisty, pak žádnou ochranku nemá ani předseda Filip. Ale o to nejde. Na lži jsme od pravicových opozičních politiků zvyklí. Dokonce na upravované životopisy. To, že každý před Listopadem byl disident a odpůrce režimu, jak dnes o sobě tvrdí, beru jako folklór doby, ale vynechávat podstatné informace, protože se momentálně nehodí, alespoň ve veřejně přístupných zdrojích, je již hodně daleko »za hranou«.

Oč mně však konkrétně jde? Kdosi, tím nemusí být konkrétně sám Fiala, poněkud upravil v jeho veřejném curriculum vitae jistou část, která se ukázala jako výbušná. V těch dřívějších životopisech bylo totiž uvedeno, že se brzy po Listopadu stal předsedou moravského zemského výboru české sekce Panevropské unie, i když svěřit takovou funkci »historikovi starších dějin v Muzeu v Kroměříži«, který měl dva tři roky od absolutoria, mně přece jen připadá podivné. Zřejmě působil i fenomén dědy státního rady v Brně v době prvorepublikové. Potud je ovšem všechno pochopitelné. Jenže dříve bylo ve stejném životopise u tohoto bodu uvedeno, že z této funkce provázel po Moravě evropské poslance – a možná i pozval(?) – Otto Habsburka a Bernda Posselta. Proč najednou zmizela tato informace, jež by lépe osvětlila jeho politické směřování? Mohla uškodit na kariéře? Mohla. Beze sporu. Ukázala totiž, jak úzce je svázán se sudetoněmeckým landsmanšaftem, a to je v Česku stále výbušné téma, i když brněnská lobby se snaží velmi aktivně nám představovat »chudáky místní Němce«, kteří po válce se museli vydat na pochod do Pohořelic, jak rozhodlo tehdejší vedení města vedené národněsocialistickým primátorem. Proto se umně skryla za pouhé konstatování o jeho předsednictví v odbočce Panevropské unie a zamlčely další donedávna zveřejňované informace?

I nad tím bychom se měli zamyslet, když půjdeme k volbám.

Jaroslav KOJZAR