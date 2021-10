Jak změnit školství?

Je potřeba radikální reforma školství! To je motto, se kterým jdu do voleb, protože současný stav je tristní a stále se zhoršuje. Jak v mezinárodním srovnávání, tak v absenci fungujícího systému. Školství od roku 1989 kleslo na tu úroveň, že politici, jako například koalice Spolu nebo Piráti a Starostové, uvažují o tom, že bychom omezili ve škole biflování. Potom se nemůžeme divit, že nám školu vychodí i tací žáci jako Ivan Bartoš (Piráti), který v předvolební diskusi na portálu iDnes nevěděl, jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky. Biflování neboli znalosti jsou základním elementem, na který můžeme navazovat a až potom můžeme po žácích žádat, aby přemýšleli. Pokud nebudou mít znalosti, nemohou přemýšlet nad širšími souvislostmi, které se obvykle v běžném životě vyskytují.

Jaké znalosti se mají učit? To je kámen úrazu polistopadového školství, protože školy nemají jednotné osnovy, ale školské vzdělávací plány, které si tvoří sama škola. Čili žáci, kteří se sejdou na střední škole – jsou přijati na základě možného přijímacího testu, na který je každý žák připravován úplně jiným učivem. Zároveň se často objevuje problém, že žák přestoupí z jedné školy na druhou a musí se danou vyučovací látku učit znova nebo se s určitou vyučovací látkou vůbec nesetká, protože se na školách učí učivo v jiném ročníku nebo čase. A poslední problém je, že na středních školách se objeví žáci, kteří mají diametrálně rozdílné znalosti. Přesně to způsobilo konec konceptu jednotné školy, který zavedl profesor Zdeněk Nejedlý. Vrátit školám osnovy a jednotný charakter, to je věc naprosto nezbytná. Kritikům tohoto konceptu je nutno připomenout například Finsko, které tento koncept má a patří mezi nejlepší země se vzdělávací soustavou na světě!

Další věc, kterou je potřeba zastavit, je inkluze, jež dovoluje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami navštěvovat spádovou školu. Teoreticky se učiteli může stát, že ve třídě bude mít žáka cizince, s mentální retardací, hluchého, autistu atd. A je na učiteli, jak si s tím poradí. Každopádně podle zákona si s tím poradit musí. Omezení vlivu speciálních škol byla v tomto smyslu velká chyba, na kterou doplácíme a doplácet bohužel budeme. Žáci s postižením nebo znevýhodněním zpomalují tempo ostatním žákům a sám žák s tímto znevýhodněním nebo postižením se může cítit odstrčen. A asi nikdo z nás by si nepřál, aby naše děti nebo vnoučata vyrůstaly v takovémto systému školství, proto je potřeba to změnit!

Jan KOROS, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji