Volit je povinnost a odpovědnost

Znovu musím opakovat, že tento systém je nelidský a ukazuje se to více i více. Narůstá agresivita, které se lidé nemohou bránit, jelikož je pod taktovkou neoliberálních médií. Desetitisíce lidí bez střechy nad hlavou, další na ubytovnách, což není žádný domov, žádné soukromí a nájmy tak vysoké, že další spousta lidí se ocitne rovněž na dlažbě. Dvacetkrát vyšší kriminalita, a to včetně vražd. Policie bez nezávislosti je pouhou služkou mocipánů. Válečné harašení paktu NATO. Byrokracie a EU jako přímá likvidace národních hodnot jednotlivých členských států. Lži koalice Spolu, »pirátského STANu«, nejvíc pokryteckých a stejně zákeřných lidovců, kterým nesmrdí zlodějna zvaná církevní restituce. Byznys, který může krást a nedodržovat vlastní nastavená pravidla, s absencí jakékoli kolektivní odpovědnosti za společnost. Nafoukaná arogantní kulturní šlechta, která nám likviduje hodnoty mládeže. A v neposlední řadě mocná média, která diktují společnosti, co si má myslet, a kdo se jim, respektive loutkovodičům, znelíbí, zlikvidují jej s přehledem, i politiky, jež mají imunitu anebo jsou ministři.

Komunisté jsou jediní, kdo se s těmito zločinnými principy kapitálu dokáží poprat, všichni ostatní jsou jen nástrojem, který vyplňuje spektrum politického pole zvaného liberalismus. Může být, jak chce, rozdělený, rozhádaný. Odměnou jim za to je, že mohou beztrestně krást ve prospěch svých zájmů a žít na úkor těch nejvíce chudých. Kdo jiný než komunisté, a hlavně KSČM, se dokáží zastat a poprat o udržení míru, sociální spravedlnosti a rovnosti ve společnosti. Kdo jiný má tu odvahu než ti, co to v historii mnohokrát prokázali.

A proto není jiné volby než číslo 18 - KSČM. Význam těchto voleb je vskutku zásadní. Jde o to, jestli nás bude absolutně ovládat Západ, nebo si budeme naše státní záležitosti suverénně určovat především sami! Jde o to dořešit problém s Německem, jež se s námi od války skutečně nevyrovnalo. Jde o to, že slizcí lidovci a další neoliberálové chtějí z naší země za pomoci sudeto-landsmanšaftu udělat německou provincii a z nás udělat levnou pracovní sílu.

Musíme proto odpovědně a povinně my všichni, kterým záleží na osudu naší země, jít jednotně k volbám a volit KSČM a její představitele.

Roman BLAŠKO