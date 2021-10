Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Volby do Sněmovny začaly

Hlasování v letošních volbách do Sněmovny už začalo. Týká se lidí v karanténě či izolaci kvůli koronaviru, kteří využijí možnost hlasovat z auta. Zajet musí na některé z 82 stanovišť, ke kterému podle místa bydliště patří.

Kolik je v České republice dospělých v karanténě a izolaci, není ze státních statistik jasné. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení a ministerstva zdravotnictví má nyní nemoc COVID-19 celkem 7900 lidí a v karanténě je s elektronickou neschopenkou 2223 zaměstnanců i živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění. Zájem nebyl takový, jako loni, zřejmě je v karanténě méně lidí.

Lidé měli poslední příležitost, aby si na obecní úřad zašli pro voličský průkaz, pokud budou chtít vybírat poslance mimo svou domovskou obec. Na rozdíl od písemné žádosti, kterou museli doručit na úřad do minulého pátku, budou potřebovat jen doklad totožnosti.

Průkazy budou moci využít zejména ti, kdo nebudou v době voleb ve své domovské obci. Pokud lidé budou hlasovat za hranicemi svého kraje, budou si muset vybrat poslance z regionu, v němž volební místnost navštíví. S průkazy bude možné volit poslance i na ambasádách v cizině z kandidátů v Ústeckém kraji.

V některých nemocnicích v Praze je mezi hospitalizovanými pacienty vyšší zájem o volby než v minulosti. Například ve Fakultní nemocnici v Motole se zatím do zvláštního seznamu voličů přihlásilo 125 pacientů. Budou tak moci ve volbách do Sněmovny odevzdat svůj hlas. V největší české nemocnici ale očekávají, že by ve FN Motol mohlo tentokrát volit až 300 pacientů. Do seznamu voličů se hlásí pacienti i v dalších nemocnicích v metropoli.

»Zatím evidujeme 125 pacientů, kteří by chtěli u nás v nemocnici volit. Asi polovina z nich je z Centra následné péče, zbytek z různých klinik, jako například z pneumologické nebo gynekologicko-porodnické kliniky a podobně,« uvedla vedoucí oddělení marketingu a PR nemocnice Ludmila Šimáčková.

V Nemocnici na Františku, kterou zřizuje městská část Praha 1, dosud projevilo zájem o hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny 21 pacientů. Podle mluvčí nemocnice Lucie Krausové se jedná o pacienty, kteří jsou v nemocnici hospitalizováni delší dobu. Většinou proto jsou z oddělení dlouhodobě nemocných, někteří zájemci o volby jsou hospitalizováni i na rehabilitačním oddělení nebo na jednotce intenzivní péče. Zájemci o volby ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v Praze jsou podle mluvčí Marie Heřmánkové z různých oddělení. Ve VFN registrují zatím asi 50 pacientů, kteří se chtějí voleb zúčastnit.

Udané počty se podle mluvčích mohou měnit. Podle Krausové se mohou o účast ve volbách přihlásit pacienti, kteří mají plánovanou hospitalizaci a do nemocnice teprve nastoupí. »Volit budou moci i lidé, kteří budou k hospitalizaci přijatí akutně,« dodala.

Ve dnech voleb mohou volit pouze pacienti, kteří jsou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů nebo ti, kteří budou mít vyřízený voličský průkaz, který si každý vyřizuje sám. V nemocnici může volit hospitalizovaný, který má trvalé bydliště v okrsku, do kterého nemocnice spadá.

Stranám ve 14.00 skončila lhůta k tomu, aby případně některé své kandidáty stáhly. Stejně tak kandidáti mohou svou kandidaturu ještě odvolat. Už se tak mimo jiné stalo u jedničky na pražské kandidátce Aliance národních sil Jany Peterkové, jihomoravské šestky Miroslava Bárty (Piráti), sedmého na pardubické kandidátce SPD Eduarda Krause nebo zastupitele a bývalého mistra světa v krasobruslení René Novotného, který byl na 20. místě kandidátky. Toho ANO stáhlo z jihomoravské kandidátní listiny pro sněmovní volby kvůli jeho billboardům, které vyvěsil v Brně. ANO se bojí, aby je kontrolní úřad nenařídil započítat do celostátního limitu 90 milionů korun na volební kampaň. Novotného rozhodnutí překvapilo, billboardy podle něj nesouvisejí s volbami.

(zmk)