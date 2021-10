Emanuel Macron. FOTO - Wikimedia commons

Mali. Šarvátky s Francií i otroctví

Maliské ministerstvo zahraničí si předvolalo francouzského velvyslance v Bamaku kvůli výrokům francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, které Mali označuje za politováníhodné. Macron v úterý řekl, že by se do Mali měla vrátit vláda státu s právním systémem. Informovala o tom agentura AFP.

Podle Macrona vojenská vláda Mali neplní své povinnosti a není na francouzské armádě, aby nahradila to, co Macron nazval »nečinností« maliského státu. Maliské ministerstvo zahraničí velvyslanci sdělilo nesouhlas s prezidentovými názory. Maliský dočasný premiér Choguel Maïga v září z tribuny Valného shromáždění OSN Francii obvinil, že »opouští národ uprostřed boje«, což je odkaz na rozhodnutí Paříže snížit na polovinu svůj kontingent v Mali, který dosud čítal 5000 vojáků. Vztahy obou zemí se zhoršují od loňského vojenského puče v Mali. Francii se nelíbí, že Mali chce pozvat ruské žoldnéře z tzv. Vagnerovy skupiny, aby pomohli s výcvikem maliských vojáků a se zajištěním ochrany politiků. V Mali působí kromě Francouzů vojáci z dalších zemí včetně České republiky.

Nepřátelské a urážlivé výroky

Maliské ministerstvo zahraničí v prohlášení předaném velvyslanci Francie uvedlo, že považuje Macronovy výroky »za nepřátelské a urážlivé« a vyzvalo francouzské představitele ke »zdrženlivosti a vyhýbání se hodnotícím soudům«. Podle Mali se má Francie soustředit na podstatné věci, a to je »boj proti terorismu v oblasti Sahelu«. Macron minulý týden označil Maïgovy výroky o opouštění Mali uprostřed bitvy za ostudné. Francie pomáhá s bojem proti teroristům v Sahelu od roku 2013. V červnu ohlásila přeskupení svých jednotek a v Mali chce do roku 2023 snížit počet svých vojáků na 2500 až 3000.

Podmínky otroctví

Na západě Mali přišel v minulém týdnu při násilnostech o život mladý muž držený v podmínkách otroctví. Zraněno bylo dalších šest osob. Podle AFP případ poukazuje na otroctví »děděné« po předcích, které přetrvává v některých částech Mali dodnes, i když ho země zrušila v roce 1905. Do otroctví byli lidé uvrženi ještě v předkoloniální době a jejich potomci jsou v některých regionech Mali stále považováni za podřízené od narození. Násilnosti začaly minulý týden v úterý v oblasti Kayes, několik desítek kilometrů od hranice se Senegalem. Zraněno bylo sedm lidí a mladík Diago Cissé zraněním v pátek podlehl, sdělil jeden z obyvatelů vesnice Tamora, která byla dějištěm bojů. Na sociálních sítích se objevily snímky, na nichž je vidět spoutané mladíky, které útočníci bili holemi a bodali noži.

Chceme se osvobodit

»Chceme se osvobodit, ale není to snadné,« řekl Yara Coulibaly ze svazu proti nadvládě a otroctví. Podle něj jsou za útokem v Tamoře představení vesnice a ti, co se považují za šlechtu. Útočí prý i na starší lidi, kteří se rozhodnout něco slavit. Další obyvatel vesnice Mamadi Kanouté říká, že úřady k situaci mlčí. V pátek ale do Tamory na místo střetů dorazila policie.

Násilností přibývá

Národní komise pro lidská práva uvádí, že v tomto regionu podobných násilností začalo přibývat. Vyzvala proto vládu, aby viníky pohnala před soud a skoncovala s těmito poměry. Odborníci OSN v červenci vyzvali Mali, aby situaci řešilo a podobným útokům zabránilo. Podle Organizace spojených národů při nich byl letos ve srovnání s loňským rokem zraněn dvojnásobek lidí. Odborníci OSN tehdy reagovali na případ, kdy obyvatelé jedné vesnice v oblasti Kayes chtěli zabránit lidem, které i ve 21. století považují za otroky, aby pracovali na svých polích.

(ava, čtk)