Slavnostní zahájení konference obstarali vojáci Čestné stráže Armády ČR.

Připomínka bojové cesty svobodovců

Ve vlasteneckém a protifašistickém duchu, s úctou k hrdinům bojujícím proti německým okupantům, se 30. září v hlavním městě v Domě armády Praha uskutečnila konference věnovaná 76. výročí osvobození Československa, na čemž se významnou měrou podílel i 1. československý armádní sbor. Kvůli omezujícím »covidovým« opatřením byla přesunuta z květnového termínu.

Akce, kterou připravily Společnost Ludvíka Svobody, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, ČsOL, ČSBS, Vojenské historické ústavy Praha a Bratislava a Klub potomků, se účastnily válečné veteránky Věra Holuběva Biněvská a Naděžda Brůhová Veselá, jež se jako mladinké zapojily do činnosti 1. čs. armádního sboru. Zahájení obstarala Čestná stráž Armády ČR slavnostním nástupem.

Konference, která každoročně obohatí posluchače o nový pohled na bojovou cestu 1. čs. armádního sboru, se zaměřila na výklad podílu československých vojáků při osvobozování Slovenska (historik Jozef Bystrický, VHÚ Bratislava), Moravy (badatel Milan Kopecký), Slezska (historik Ondřej Kolář, Slezské zemské muzeum v Opavě) se završením v Praze (historik Jindřich Marek, VHÚ Praha). Vyvrcholením cesty »z Buzuluku až do Prahy« byla pražská vojenská přehlídka 17. května 1945, jíž se vojáci armádního sboru účastnili, a mezi nimi také, poprvé v historii, jeho vojačky.

Historik Marek se věnuje pečlivému vyhledávání konkrétních jmen padlých účastníků a obětí bojů v Pražském povstání. »Sedm desítek let jsme se učili, že v povstání padlo 1693 Čechů. My hledáme konkrétní jména, a nyní jsme již za třemi tisíci jmen,« řekl ve svém příspěvku a doplnil zajímavostí, že v Pražském povstání padli z českých mužů »ve zbrani« dva generálové, 69 důstojníků, šest vládních vojáků, 137 vojáků v záloze, 55 legionářů, 500 sokolů, 44 kriminalistů, 10 členů finanční stráže či čtyři vězeňští dozorci. »Jedním ze slibů roku 1945 bylo, že ‚nikdo nebude zapomenut‘, a jsem rád, že tento slib občas dokážeme plnit,« poznamenal.

Společnost Ludvíka Svobody na konferenci ocenila pamětní medailí předsedkyni Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých Zdeňku Valouchovou. Medaili předal předseda SLS Ludvík Engel.

Skvělý nápad

Cenným příspěvkem, jak vysvětlovat dětem a mládeži bojovou cestu svobodovců, je práce Dagmar Martinkové, doktorandky pedagogické fakulty a předsedkyně Sdružení Čechů z Volyně. Je totiž autorkou interaktivní výstavy Cestou 1. čs. armádního sboru určené právě pro dětské a školní kolektivy.

Cílem je, aby si děti byť jen představily vzdálenosti, jaký kus cesty museli čs. vojáci ujít, aby mohli osvobozovat svou vlast, proto je základem této unikátní pomůcky velká mapa (o rozměrech 12x5 metrů) s vyznačením trasy vojáků a vojaček 1. čs. armádního sboru z Buzuluku do Prahy. Po mapě z pevného materiálu mohou děti běhat bosky.

K místům, kde probíhaly boje či se děly jiné významné události v historii sboru, jsou připojeny stojací medailonky význačných osobností, například u Kyjeva je takto přiblížena osobnost Richarda Tesaříka, u Sokolova Otakara Jaroše apod. Tento projekt mj. dokazuje velké nasazení volyňských Čechů, jak poznamenala Martinková, například čs. tankisté byli z velké části volyňskými Čechy. Výstava je pro tento rok již zamluvena, pro příští rok do listopadu.

Někteří učitelé dějepisu jsou na vážkách, jak vykládat dějiny druhé světové války, poznamenala Martinková, a je mnoho chyb a nepravd i v oficiálních učebních dokumentech, například Buzuluk je uváděn na Ukrajině, ačkoli se nachází na území Ruské federace. Díky tomu, že vznikla tato putovní expozice, si mladá generace může uvědomit a »projít tento dějinný úsek«, objasnila smysl svého nápadu.

Martinková je jako historička autorkou knihy Na pozvání cara, v níž se věnuje dějinám Čechů na Volyni (v turbulenci dějin byla ruská, polská, sovětská a ukrajinská), včetně historie 1. čs. armádního sboru. Hrdinství žen

Roman Štér z Národního archivu ČR přednesl příspěvek o ženách zapojených do Svobodovy armády, což je téma, které se na konferenci neobjevilo poprvé. Věnují se mu některé publikace, například Věry Tiché: Po boku mužů (1966), Aleny Flimelové a Štéra: Ve stínu mužů (2021). V roce 1992 si samy ženy ze sboru vydaly vlastním nákladem publikaci Ženy bojující.

Ženy, z nichž většina pocházela z Volyně, se do činnosti armádního sboru zapojily většinou v zázemí či jako zdravotnice, spojařky, ale také jako odstřelovačky s přesnou muškou, jakými prosluly například Vanda Biněvská a Marie Lastovecká Ljalková, jejichž osud přiblížili Štér a Flimelová v letos vydané publikaci Československé legendy s odstřelovací puškou.

Celkový počet žen ve vojenské službě u svobodovců se pohyboval kolem tisíce, poslední odvedenou – 19. dubna 1945 - byla Zelnira Zdravecká. Při osvobozování Československa od fašismu nepadla žádná z žen-vojaček, ovšem při celé bojové cestě armádního sboru od Buzuluku oběti byly zaznamenány i u žen – více než padesát bylo raněno a pět zahynulo.

Po válce některé ženy začaly studovat, většinou založily rodiny, měly děti, židovské ženy odjely do Izraele. Většina odešla do civilu, demobilizovala, v čs. armádě zůstaly jen desítky žen. A aby to bylo možné, musel být změněn zákon (1946).

Letošní konferenci věnovanou 1. čs. armádnímu sboru vedenému Ludvíkem Svobodou zpestřily citáty, mimo jiné z pamětí Ludvíka Svobody, v podání herečky a režisérky Evy Miláčkové.

(mh)

FOTO – Jaroslav ADAMÍK